Ушёл под лёд во время рыбалки! Почему зимний сезон – 2025 оказался «провальным»?
Первый лед – настоящее искушение для любителей зимней рыбалки. С начала года она уже «провально» закончилась для трех человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нестабильные графики температур ставят под сомнение прочность льда и делают зимнюю рыбалку особенно опасной.
Насколько бдительны белорусские рыбаки, расскажут наши корреспонденты.
У Валерия зимняя пора ассоциируется исключительно с рыбалкой. Уже с сентября удильщик со стажем в 50 лет готовит снасти. На водохранилище в деревне Сокольники сегодня приехал налегке. Скорее, даже на разведку. В руках только бур, чтобы проверить толщину льда. Вердикт неутешительный. Лед хрупкий. И выходить на него даже самый азартный рыбак не рискует и другим не советует.
Говорят, Езерище, на Езерище народу много было. Сегодня мне звонили. Говорят, что там ходят по всему озеру. Ну это ж море. Я не представляю. Не, я пока морозы градусов 10-12, не полезу.
Клева не будет. Нынешний теплый сезон Валерий уже считает провальным. Но, говорит, уж лучше сухим на берегу. Тем более уже однажды пришлось поучаствовать в истории спасения рыбаков. Благо, со счастливым концом. Но с тех пор у него при себе всегда и жилет, и веревка.
Я стараюсь не рисковать. У меня один случай только был... По весне такая погода была. Друг друга спасали. 9 метров глубина была.
Благодаря сотрудникам МЧС вполне благополучно закончилась рыбалка и для этого мужчины. Он провалился под лед на озере в Сенненском районе. Жилет помог удержаться на плаву в полынье. Спасатели подоспели вовремя.
Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:
Выходить на лед сейчас крайне опасно. Лед еще не сформировался. Понижение, повышение температуры воздуха способствует тому, что он непрочный, он рыхлый. На сегодняшний день во всех регионах Витебской области введены решениями органов местной власти запреты выхода на лед по достижению им 7 сантиметров. То есть в настоящее время выход на лед во всех регионах Витебской области запрещен.
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