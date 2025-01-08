Ушёл под лёд во время рыбалки! Почему зимний сезон – 2025 оказался «провальным»?

Первый лед – настоящее искушение для любителей зимней рыбалки. С начала года она уже «провально» закончилась для трех человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нестабильные графики температур ставят под сомнение прочность льда и делают зимнюю рыбалку особенно опасной. Насколько бдительны белорусские рыбаки, расскажут наши корреспонденты.

У Валерия зимняя пора ассоциируется исключительно с рыбалкой. Уже с сентября удильщик со стажем в 50 лет готовит снасти. На водохранилище в деревне Сокольники сегодня приехал налегке. Скорее, даже на разведку. В руках только бур, чтобы проверить толщину льда. Вердикт неутешительный. Лед хрупкий. И выходить на него даже самый азартный рыбак не рискует и другим не советует.

Говорят, Езерище, на Езерище народу много было. Сегодня мне звонили. Говорят, что там ходят по всему озеру. Ну это ж море. Я не представляю. Не, я пока морозы градусов 10-12, не полезу.

Клева не будет. Нынешний теплый сезон Валерий уже считает провальным. Но, говорит, уж лучше сухим на берегу. Тем более уже однажды пришлось поучаствовать в истории спасения рыбаков. Благо, со счастливым концом. Но с тех пор у него при себе всегда и жилет, и веревка. Я стараюсь не рисковать. У меня один случай только был... По весне такая погода была. Друг друга спасали. 9 метров глубина была.

Благодаря сотрудникам МЧС вполне благополучно закончилась рыбалка и для этого мужчины. Он провалился под лед на озере в Сенненском районе. Жилет помог удержаться на плаву в полынье. Спасатели подоспели вовремя.