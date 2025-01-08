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Лукашенко: в этой пятилетке сделаем всё, чтобы Беларусь забыла проблему сохранения своей государственности

08 января 2025 17:28
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В основе любой человеческой деятельности лежат духовность, нравственность, справедливость – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. С такими словами в рождественскую неделю обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии вручения премии «За духовное возрождение»‎ и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в этой пятилетке сделаем всё, чтобы Беларусь забыла проблему сохранения своей государственности-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно благодаря вам, уважаемые лауреаты, вашему служению и высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время. Время хаоса, войн, девальвации истинных ценностей. Благодаря таким людям, как вы, патриотам, созидателям, наша родная Беларусь остается островком мира, спокойствия, человеколюбия и милосердия. 

Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Ничего не получится. Мы сбережем свою страну. Она уже принадлежит нашим детям и внукам. Поэтому мы должны подумать об их будущем. И мы думаем. Мы все сделаем в предстоящей пятилетке, чтобы наша страна навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. Наша страна всегда будет государством вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене. 

# Александр Лукашенко # Госнаграды

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