«Мой папа – это моя сила». Как белорусы отмечают новый праздник?
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
День матери в Беларуси отмечается давно, а вот отцы этот праздник отмечают в первый раз. Интересно, каково это – быть папой?
Родители выполняют разные функции в нашей жизни. Мама – это тот человек, который дает нам ощущение безопасности, ласки и любви. А папа – открывает дорогу в мир, учит социальным навыкам, дисциплине. Семья – институт, который помогает нам стать частью социального общества.
Валерия Санюта:
У меня с семьей очень близкие отношения, мы общаемся, много видимся. У меня есть старшая сестра, и мы очень много времени проводим вместе. Я считаю, что так же, как и мама, папа тоже выполняет определенные функции в семье. Я для папы принцесса, я для папы всегда маленькая девочка, которую нужно оберегать.
Дамир Владимиров, ученик 1-го класса:
Я люблю папу. Желаю ему счастья, здоровья, денег, Lamborghini Urus. Чтобы не сердился на работе.
Александр Каргатов, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РОВД г. Минска, многодетный папа:
Раньше, в советские времена, отец занимался работой, а супруга занималась домашними делами. На сегодняшний момент современный папа помогает своей жене. Водит детей в садик, занимается с ними домашними делами, поделками в садик, старшей дочке помогаю делать уроки.
В воспитании детей отцы дают ребенку то, что не может дать женщина. Они более логичны и последовательны, принципиальны, более стойки к детским капризам.
Александр Каргатов:
У меня трое детей, все дочки, я их очень люблю. Они у меня ласковые, нежные. Когда трое детей, задача нелегкая, очень много уделяешь внимания, тяжело иногда бывает каждой угодить. У каждого свой характер, и получается, что под каждую надо подстроиться. Общий язык. Удовлетворить, чтобы все остались довольны и не капризничали.
Валерия Санюта:
Я пишу стихи, и в одном из своих стихов я максимально описала своего папу.
Мой папа показал, что я достойна.
Достойна всех сокровищ мира.
Когда он со мной рядом, мне спокойно.
Мой папа – это моя сила.
Поэтому я считаю, несправедливо обделять его вниманием и очень здорово, что появился такой праздник. Это лишний повод позвонить папе и сказать, что он для меня значит, как я его люблю. Пользуясь случаем, поздравляю всех пап с таким замечательным новым праздником и желаю им оставаться опорой для своих детей, желаю им быть поддержкой для них. Пусть им тоже будет побольше внимания, потому что они этого заслуживают.
Эрика Лаврецкая:
Мы желаем, чтобы каждый мужчина испытал всю радость отцовства. Чтобы вы чувствовали, что ваш ребенок считает вас самым сильным, самым мудрым и своей опорой в жизни. Отцы, как и мамы, самые близкие нам люди. Поздравляем!