«Мой папа – это моя сила». Как белорусы отмечают новый праздник?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

День матери в Беларуси отмечается давно, а вот отцы этот праздник отмечают в первый раз. Интересно, каково это – быть папой? Родители выполняют разные функции в нашей жизни. Мама – это тот человек, который дает нам ощущение безопасности, ласки и любви. А папа – открывает дорогу в мир, учит социальным навыкам, дисциплине. Семья – институт, который помогает нам стать частью социального общества.

Валерия Санюта:

У меня с семьей очень близкие отношения, мы общаемся, много видимся. У меня есть старшая сестра, и мы очень много времени проводим вместе. Я считаю, что так же, как и мама, папа тоже выполняет определенные функции в семье. Я для папы принцесса, я для папы всегда маленькая девочка, которую нужно оберегать.

Дамир Владимиров, ученик 1-го класса:

Я люблю папу. Желаю ему счастья, здоровья, денег, Lamborghini Urus. Чтобы не сердился на работе.

Александр Каргатов, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РОВД г. Минска, многодетный папа:

Раньше, в советские времена, отец занимался работой, а супруга занималась домашними делами. На сегодняшний момент современный папа помогает своей жене. Водит детей в садик, занимается с ними домашними делами, поделками в садик, старшей дочке помогаю делать уроки. В воспитании детей отцы дают ребенку то, что не может дать женщина. Они более логичны и последовательны, принципиальны, более стойки к детским капризам. Александр Каргатов:

У меня трое детей, все дочки, я их очень люблю. Они у меня ласковые, нежные. Когда трое детей, задача нелегкая, очень много уделяешь внимания, тяжело иногда бывает каждой угодить. У каждого свой характер, и получается, что под каждую надо подстроиться. Общий язык. Удовлетворить, чтобы все остались довольны и не капризничали.