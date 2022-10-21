Прямой эфир

В Слуцком районе началась реконструкция мемориального комплекса на месте сожжённой деревни

21 октября 2022 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Слуцком районе началась реконструкция мемориального комплекса на месте бывшей деревни Переходы, сожженной в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцком районе началась реконструкция мемориального комплекса на месте сожжённой деревни-1

Мемориалу – более 50 лет: главная скульптура, а также 24 памятника – на местах домов, уничтоженных карателями вместе с мирными жителями. В феврале 1943-го погибли более 100 человек. Первый этап реставрации мемориала завершат до конца года. Далее запланировано благоустройство территории всего комплекса.

В Слуцком районе началась реконструкция мемориального комплекса на месте сожжённой деревни-4

Леонид Казак, председатель Первомайского сельисполкома:
Деревня Переходы решением Национального туристического агентства включена в перечень туристических объектов. Поэтому вынесена инициатива по ремонту данного объекта с привлечением средств граждан и организаций. Планируется укладка тротуарной плитки, то есть по современным технологиям, чтобы не стыдно было сюда приехать туристам.

В Слуцком районе началась реконструкция мемориального комплекса на месте сожжённой деревни-7

Всего на землях Первомайского сельсовета Слуцкого района в годы войны немецкими оккупантами были сожжены 9 деревень, и только в две из них вернулась жизнь.

# Великая Отечественная война # общество # Леонид Казак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мой папа – это моя сила». Как белорусы отмечают новый праздник?
21 октября 2022 12:14

«Мой папа – это моя сила». Как белорусы отмечают новый праздник?

Кого коснётся амнистия в связи с Днём народного единства и не станет ли криминала больше?
21 октября 2022 11:56

Кого коснётся амнистия в связи с Днём народного единства и не станет ли криминала больше?

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше
21 октября 2022 11:56

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше