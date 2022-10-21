В Слуцком районе началась реконструкция мемориального комплекса на месте сожжённой деревни

Новости Беларуси. В Слуцком районе началась реконструкция мемориального комплекса на месте бывшей деревни Переходы, сожженной в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориалу – более 50 лет: главная скульптура, а также 24 памятника – на местах домов, уничтоженных карателями вместе с мирными жителями. В феврале 1943-го погибли более 100 человек. Первый этап реставрации мемориала завершат до конца года. Далее запланировано благоустройство территории всего комплекса.

Леонид Казак, председатель Первомайского сельисполкома:

Деревня Переходы решением Национального туристического агентства включена в перечень туристических объектов. Поэтому вынесена инициатива по ремонту данного объекта с привлечением средств граждан и организаций. Планируется укладка тротуарной плитки, то есть по современным технологиям, чтобы не стыдно было сюда приехать туристам.