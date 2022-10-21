Кого коснётся амнистия в связи с Днём народного единства и не станет ли криминала больше?

Новости Беларуси. Амнистия в связи с Днем народного единства коснется 8,5 тысячи человек. В Палате представителей приступили к обсуждению проекта закона. В предварительном слушании приняли участие представители заинтересованных ведомств, политических партий и общественных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам депутатов, не каждая страна способна на подобный акт милосердия. В англо-американской и романо-германской правовой системах такого понятия, как амнистия, не существует в принципе. Готовность Беларуси проявлять человеколюбие характеризует страну как истинно народную. По законопроекту, помилования достойны лишь те, кто возместил ущерб и имеет положительную характеристику в местах заключения. Сократить срок наказания на один год предлагается тем, кто совершил коррупционные преступления, а также несовершеннолетним, замешанным в обороте наркотиков. А вот причастные к экстремизму на благосклонность могут не рассчитывать.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы посмотрите, что сегодня происходит, мы говорим о том, что уличные протесты – это инструмент захвата власти в сценариях цветных революций. Это хаос, бардак, который может привести и к смене конституционного строя. Сегодня ситуация общественно-политическая в стране крайне непростая: давление на все сферы жизни, дискредитация государства и органов власти, дестабилизация в обществе. Мы этого не должны допустить.

Цели любой амнистии – соблюсти баланс интересов личности, государства и общества. По словам экспертов, важно помнить, что освобождение кого-то от уголовной ответственности не должно сказаться на криминогенной обстановке в стране.