Лукашенко: почти все европейские лидеры превратились в подданных США!

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, на нем в широком составе присутствовали представители различных силовых ведомств. Отчасти это своеобразная подготовка к ведомственным коллегиям, которые еще только предстоит провести, но глобально смысл этого откровенного разговора куда шире. Неудивительно, что часть его прошла за закрытыми дверями, без посторонних ушей и глаз. Когда речь идет о безопасности страны, рисков быть не должно, как и не должно быть «мелких» проблем – в конечном счете они могут фатально аукнуться.

Сегодня много говорили о проблемах, ситуации в целом, перспективах и задачах, но Александр Лукашенко сразу обозначил: среди них нет – допросить кого-либо. Важно было услышать мнения, чтобы максимально эффективно усовершенствовать систему нашей безопасности. И, конечно, в финале обстоятельного разговора людей в погонах Главнокомандующий поздравил с наступающим Днем защитника Отечества.

Подробности сказанного сегодня в Доме офицеров, акценты, мнения Президента и руководителей – в материале Алены Сыровой.

Утро вторника. К счастью, типично белорусская картина – страна спокойно живет своей жизнью, обсуждая внезапный снег в феврале, ее жители в большинстве даже не подозревают, что прямо сейчас решается вопрос обеспечения их безопасности. 760 офицеров, генералов и Главнокомандующий сегодня в Центральном Доме офицеров в Минске.

Заглавной фразой совещания можно считать эту, сказанную Александром Лукашенко в середине разговора, но она лучше других характеризует и подход, и формат, и время встречи, вернее, мужского разговора.