Лукашенко: почти все европейские лидеры превратились в подданных США!

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, на нем в широком составе присутствовали представители различных силовых ведомств. Отчасти это своеобразная подготовка к ведомственным коллегиям, которые еще только предстоит провести, но глобально смысл этого откровенного разговора куда шире. Неудивительно, что часть его прошла за закрытыми дверями, без посторонних ушей и глаз. Когда речь идет о безопасности страны, рисков быть не должно, как и не должно быть «мелких» проблем – в конечном счете они могут фатально аукнуться.
Сегодня много говорили о проблемах, ситуации в целом, перспективах и задачах, но Александр Лукашенко сразу обозначил: среди них нет – допросить кого-либо. Важно было услышать мнения, чтобы максимально эффективно усовершенствовать систему нашей безопасности. И, конечно, в финале обстоятельного разговора людей в погонах Главнокомандующий поздравил с наступающим Днем защитника Отечества.
Подробности сказанного сегодня в Доме офицеров, акценты, мнения Президента и руководителей – в материале Алены Сыровой.
Утро вторника. К счастью, типично белорусская картина – страна спокойно живет своей жизнью, обсуждая внезапный снег в феврале, ее жители в большинстве даже не подозревают, что прямо сейчас решается вопрос обеспечения их безопасности. 760 офицеров, генералов и Главнокомандующий сегодня в Центральном Доме офицеров в Минске.
Заглавной фразой совещания можно считать эту, сказанную Александром Лукашенко в середине разговора, но она лучше других характеризует и подход, и формат, и время встречи, вернее, мужского разговора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отбросьте иллюзии, все очень сложно!
Чтобы понимать, почему последние совещания на высшем уровне с гражданскими – Совет ректоров, заседание с правлением потребкооперации – проходят в таком жестком тоне, важно понимать геополитический расклад. Президент по касательной его затрагивал на прошлой неделе, где-то намеками, где-то озвучивая отдельные факты, но сегодня перед силовым блоком страны, ответственным за обеспечение ее безопасности, говорит очень прямо.
Александр Лукашенко:
Посмотрите на тенденцию к росту количества горячих точек. Только за прошлый год были развязаны или продолжались более 25 военных конфликтов в разных регионах и континентах, и почти каждый используется как повод ввести миротворческий контингент… Вы знаете, для чего. Чтобы расставить людей с оружием, обозначить зону своего влияния. То есть мир методично превращается в полигон глобального противостояния. Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке. Уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия.
Целые города стираются с лица земли вместе с их мирными жителями. И оказывается – так можно делать, не попадая под санкции, не становясь изгоем в глазах так называемого цивилизованного общества, носителей «истинных» демократических ценностей. Не спокойнее ситуация и на европейском континенте, в том числе возле наших границ. В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов. Все это говорит как минимум о демонстрации силы.
Как максимум о подготовке к той самой войне, которая в истории человечества рискует стать последней. На основании документов, различного рода данных и подтверждающих телодвижений Североатлантического альянса эксперты рассматривают такой вариант развития событий. Спойлер – не лучший для гиперактивных членов ЕС.
Александр Лукашенко:
Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений.
Лукашенко: «Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать». Подробности.