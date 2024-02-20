Почти 250 международных наблюдателей аккредитованы в Беларуси

Как проходят первые часы досрочного голосования и о чем напоминают комиссии, читайте здесь .

Почти 250 международных наблюдателей следят за ходом электоральной кампании в Беларуси. 20 февраля началось досрочное голосование. В стране аккредитованы представители миссии стран СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и ШОС. Кроме того, в этом списке вскоре появятся эксперты из Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От наблюдателей, которые уже работают в нашей стране, замечаний пока не поступало. Как отметили в Центральной избирательной комиссии, все участки работают в штатном режиме. Проголосовать досрочно можно по 24 февраля с 12 до 19 часов. В стране сформировано 5 411 избирательных участков.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Сегодня вечером мы будем знать предварительное количество граждан, пришедших на участки. Сейчас можно сказать, что этому предшествовала такая достаточно большая работа. Мы провели специально тренинги с участковыми избирательными комиссиями. Для них был изготовлен специальный учебный видеоролик, мы проверили готовность всех участков, их оборудование, проверили меры противопожарной, технической безопасности. Все участки взяты под охрану милиции.

Кроме того, сегодня в Беларуси начал работать общественный центр наблюдения за выборами. Туда стекается вся оперативная информация о ходе голосования от национальных наблюдателей. Их зарегистрировано свыше 45 тысяч.