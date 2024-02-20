Часто такое заболевание встречается у малышей. Рассказываем о признаках лактазной недостаточности
Для каждого из нас вздутие живота, боль, урчание или диарея – знакомые симптомы. Часто такое может возникать из-за испорченной пищи или после употребления молочных продуктов. Возможно, у вас непереносимость лактозы или лактазы – фермента, который ее расщепляет.
Елена Щебетова, врач-педиатр:
Выделяют два вида лактазной недостаточности. Это первичная и вторичная. Первичная не связана с клетками энтероцитами, они полностью у нас функционируют. При вторичной лактазной недостаточности имеет место их разрушение. Первичная в свою очередь делится на врожденную, транзиторную, а также на конституциональную. Врожденная является генетически детерминированной, врожденная проявляется у детей недоношенных, конституционная больше характерна для взрослых.
Чаще всего такое заболевание встречается у малышей, потому что для них молоко – основной источник пищи в раннем возрасте. Желудочно-кишечный тракт у них еще не зрелый, поэтому переваривать все продукты в полной мере дети не могут. Когда молочный сахар долгое время находится в желудке и не расщепляется, он начинает бродить. А сказывается на общем состоянии малыша.
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