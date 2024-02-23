Некачественные дороги и права на землю – Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

В отличие от властей «демократичной» Европы, которые не заботятся о благополучии собственных граждан, в Беларуси голос народа слышат. 23 февраля в Совете Республики в течение двух часов принимали звонки. Прямую телефонную линию провела Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От пенсионного обеспечения и улучшения жилищных условий до вопросов здравоохранения – каждому обращению самое пристальное внимание.

Так, с проблемой некачественных дорог к председателю Совета Республики обратилась жительница Барановичей. К частным домам по улице Анисимовичской зимой не могут добраться ни люди, ни транспорт экстренных служб. Длительное время вопрос остается нерешенным. Наталья Кочанова взяла его на личный контроль.

Земельным участком в агрогородке Крево владеет Людмила Гусаковская из Сморгони. Рядом с ним есть еще один – заброшенный, который она хочет приобрести. Хозяйка соседнего владения готова продать землю, однако права на нее есть и у бывшего супруга, который был депортирован из страны. Наталья Кочанова подчеркнула, что вопрос будет детально изучен. Формат такого взаимодействия с руководством страны всегда вызывает живой отклик у белорусов.