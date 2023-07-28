ГАИ усилит патрулирование улиц – единый день безопасности

Новости Беларуси. Единый день безопасности дорожного движения проходит 28 июля в Беларуси. ГАИ усилит патрулирование улиц. Внимание будут обращать прежде всего на соблюдение правил перевозки юных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Романькова, начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГУ ГАИ МВД:

Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло. Детей в возрасте от 12 лет или с ростом от 150 сантиметров можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать стационарным ремнем безопасности. Несоблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и мотошлемов является одной из сопутствующих причин высокой тяжести последствий ДТП.