ГАИ усилит патрулирование улиц – единый день безопасности
Новости Беларуси. Единый день безопасности дорожного движения проходит 28 июля в Беларуси. ГАИ усилит патрулирование улиц. Внимание будут обращать прежде всего на соблюдение правил перевозки юных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероника Романькова, начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГУ ГАИ МВД:
Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло. Детей в возрасте от 12 лет или с ростом от 150 сантиметров можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать стационарным ремнем безопасности. Несоблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и мотошлемов является одной из сопутствующих причин высокой тяжести последствий ДТП.
Также ГАИ напоминает, что непристегнутый водитель может получить штраф в размере одной базовой величины, а это 37 рублей.