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Сергей Алейник: Беларусь находится в эпицентре геополитического противостояния

28 июля 2023 10:18
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Новости Беларуси. Наша страна находится в эпицентре геополитического противостояния и предпосылок для нормализации обстановки не просматривается. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на итоговой встрече семинара с представителями наших загранучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник: Беларусь находится в эпицентре геополитического противостояния-1

Он отметил, что Запад во главе с США держит курс на сохранение боевых действий в Украине и не готов к прекращению конфликта и началу мирного процесса. Отдельная тема – санкционное давление. Беларусь должна не просто выстоять и все это преодолеть, но и суметь развиваться дальше. Поэтому в приоритете у дипломатов сейчас – минимизация ущерба от санкций и географическая диверсификация работы. Перспективные векторы определены.

Сергей Алейник: Беларусь находится в эпицентре геополитического противостояния-4

Павел Взяткин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Кения:
Белорусско-кенийские отношения развиваются по восходящей траектории. Сейчас мы активно работаем над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты. Безусловным приоритетом в работе посольства является развитие экономического сотрудничества.

Сергей Алейник: Беларусь находится в эпицентре геополитического противостояния-7

Андрей Чернецкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея:
Беларусь для Кореи более-менее terra incognita. Она не совсем владеет информацией о стране. Мы делаем все, чтобы это заполнить. На фоне общего падения корейского экспорта во все страны экспорт в Беларуси растет.

Сергей Алейник: Беларусь находится в эпицентре геополитического противостояния-10

Не обошли на встрече вниманием и тему предстоящей избирательной кампании. В следующем году в Беларуси пройдет единый день голосования. Задача дипломатов – пресечь всяческие попытки дестабилизации ситуации извне.

# Международная политика # общество # Павел Взяткин # Андрей Чернецкий # Сергей Алейник # Фотофакт

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