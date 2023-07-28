Сергей Алейник: Беларусь находится в эпицентре геополитического противостояния

Новости Беларуси. Наша страна находится в эпицентре геополитического противостояния и предпосылок для нормализации обстановки не просматривается. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на итоговой встрече семинара с представителями наших загранучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что Запад во главе с США держит курс на сохранение боевых действий в Украине и не готов к прекращению конфликта и началу мирного процесса. Отдельная тема – санкционное давление. Беларусь должна не просто выстоять и все это преодолеть, но и суметь развиваться дальше. Поэтому в приоритете у дипломатов сейчас – минимизация ущерба от санкций и географическая диверсификация работы. Перспективные векторы определены.

Павел Взяткин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Кения:

Белорусско-кенийские отношения развиваются по восходящей траектории. Сейчас мы активно работаем над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты. Безусловным приоритетом в работе посольства является развитие экономического сотрудничества.

Андрей Чернецкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея:

Беларусь для Кореи более-менее terra incognita. Она не совсем владеет информацией о стране. Мы делаем все, чтобы это заполнить. На фоне общего падения корейского экспорта во все страны экспорт в Беларуси растет.