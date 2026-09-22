Новости по тегу #Геннадий Трубило

Условия продажи озвучил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.
К трудовому десанту присоединились местные жители, молодежь, сотрудники коммунальных служб, представители власти и общественных организаций.
В Министерстве жилищно-коммуниального хозяйства опровергли слухи о том, что белорусам запрещено обустраивать клумбы у многоэтажных домов.
О «генеральной уборке» страны и планах на пятилетку качества в программе «Неделя» поговорили с министром жилищно-коммунального хозяйства.
Слова благодарности и заслуженные награды получили около 120 специалистов. Также на торжественном собрании подвели итоги профессиональных конкурсов.
«В этом заслуга не только коммунальщиков, но и неравнодушных граждан», – добавил министр жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщил министр ЖКХ, темпы работ набраны серьезные: с 2020 года уже обновили более 17 миллионов «квадратов» жилых площадей и привели в порядок миллион квадратных метров кровли.
«Где-то есть порушенное благоустройство, поправить бортик, поправить плитку».
Сделать жизнь белорусов комфортнее и качественнее – глобальная задача на 2025-й.
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