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Новости по тегу #Геннадий Трубило

Пустующие арендные помещения в Беларуси вовлекут в хозоборот – министр ЖКХ
22 сентября 2026 13:43

Пустующие арендные помещения в Беларуси вовлекут в хозоборот – министр ЖКХ

В Жодино прошел субботник в рамках проекта «На родной земле – Живи Как Хозяин»
15 июня 2026 07:12

В Жодино прошел субботник в рамках проекта «На родной земле – Живи Как Хозяин»

В Министерстве ЖКХ поблагодарили белорусов за помощь в благоустройстве придомовых территорий
29 мая 2026 11:05

В Министерстве ЖКХ поблагодарили белорусов за помощь в благоустройстве придомовых территорий

Планы по капремонту, меры для неплательщиков и аварийность на объектах ЖКХ. Интервью с Геннадием Трубило
19 апреля 2026 17:21

Планы по капремонту, меры для неплательщиков и аварийность на объектах ЖКХ. Интервью с Геннадием Трубило

В Минске в преддверии профессионального праздника отмечены лучшие работники ЖКХ
19 марта 2026 06:43

В Минске в преддверии профессионального праздника отмечены лучшие работники ЖКХ

Трубило: система ЖКХ Беларуси выдержала испытание снегопадами и морозами
19 февраля 2026 10:52

Трубило: система ЖКХ Беларуси выдержала испытание снегопадами и морозами

Не менее 14 млн кв.м жилья планируется капитально отремонтировать в Беларуси до 2030 года
11 февраля 2026 13:49

Не менее 14 млн кв.м жилья планируется капитально отремонтировать в Беларуси до 2030 года

Трубило: каждый руководитель предприятия, каждый житель должен навести порядок на своей территории
23 марта 2025 07:38

Трубило: каждый руководитель предприятия, каждый житель должен навести порядок на своей территории

В Министерстве ЖКХ подвели итоги работы за 2024 год
14 февраля 2025 17:16

В Министерстве ЖКХ подвели итоги работы за 2024 год

8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ
21 апреля 2024 17:38

8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ

Министр ЖКХ рассказал, когда в Беларуси поднимут коммунальные платежи
21 апреля 2024 17:38

Министр ЖКХ рассказал, когда в Беларуси поднимут коммунальные платежи

За 7 лет в Беларуси планируют благоустроить перспективные агрогородки на уровне города
21 апреля 2024 17:38

За 7 лет в Беларуси планируют благоустроить перспективные агрогородки на уровне города