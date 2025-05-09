Символ возрождения – в Минске восстановили первый послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа»

В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.

Екатерина Забенько, СТВ: В 1946 году на улицах советских городов появился первый послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа». Он стал не просто транспортом, а одним из символов возвращения к мирной жизни. Этот советский ГАЗ М-20 восстановлен на одном из столичных предприятий. Под капотом – оригинальные запчасти. На автомобиль нанесли рисунок с главными достопримечательностями Минска.

Павел Шипилов, автоэксперт:

Это правда. На сегодня человеку трудно осознать и понять, каких финансовых ресурсов, других затрат требует данный автомобиль. Но хочу отметить положительный опыт фирмы «Коммунарка», которая взялась и отреставрировала данный автомобиль. И если бы хотя бы каждое крупное предприятие Беларуси могло бы реставрировать по одному старинному автомобилю, представьте, как это изменило бы облик столицы, это культурное наследие.

Сергей Прохоров:

Вот с названием этого автомобиля связаны несколько легенд. Ну, одна из них, что изначально хотели назвать не «Победой», а «Родиной».