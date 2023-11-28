Лукашенко: «Венесуэла сегодня имеет величайшее уважение во всём мире»
Беларусь готова к самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Вопросы взаимодействия двух стран сегодня, 28 ноября, обсудили Александр Лукашенко и вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На политическом треке расстояния между странами минимальны. Сотрудничество по линии ООН и в рамках Движения неприсоединения. Но главный залог успешного политического диалога – это самостоятельная и смелая позиция наших стран. Попытки внешнего вмешательства испытывают многие страны мира. Но Венесуэла еще и близка географически к глобальному гегемону.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Венесуэла сегодня имеет величайшее уважение во всем мире. Вы даже представить себе не можете, насколько уважают вас нынешнее поколение политиков в Венесуэле, во всем мире. Мы относимся к тем странам, которые очень уважают мужество и стойкость в отстаивании суверенитета и независимости (подробности здесь).
Рикардо Менендес, вице-президент Венесуэлы:
Мы очень любим Беларусь и восхищаемся ею, в свое время команданте Уго Чавес научил нас любить и восхищаться Беларусью и ее народом. Речь идет не только о героическом историческом прошлом вашей страны, но и о вашем видении на будущее. Беларусь и Венесуэла являются архитекторами нового мира и продвигают идею такого миропорядка, где нет места ни санкциям, ни агрессии.
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