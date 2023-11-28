Лукашенко: «Венесуэла сегодня имеет величайшее уважение во всём мире»

Беларусь готова к самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Вопросы взаимодействия двух стран сегодня, 28 ноября, обсудили Александр Лукашенко и вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На политическом треке расстояния между странами минимальны. Сотрудничество по линии ООН и в рамках Движения неприсоединения. Но главный залог успешного политического диалога – это самостоятельная и смелая позиция наших стран. Попытки внешнего вмешательства испытывают многие страны мира. Но Венесуэла еще и близка географически к глобальному гегемону.