Возраст – не приговор, а время новых возможностей! Побывали в пансионате «Гармония»
Национальная стратегия «Активное долголетие-2030» ставит четкую цель – создать условия, чтобы пожилые люди чувствовали себя полноценной частью общества. В пансионате «Гармония» эти слова обретают реальные черты. Современный корпус, новое оборудование и главное – подход, при котором возраст – не приговор, а время новых возможностей.
Здесь действительно продумали все: эрготренажеры, велотренажеры, оборудование, имитирующее ходьбу. Это не просто спортзал, это реабилитационная база, которая помогает восстанавливаться после инсульта, тренировать память и поддерживать организм в тонусе. Кардио-велотренажеры адаптированы специально для людей с хроническими заболеваниями. Главное, нагрузку можно регулировать под каждого индивидуально.
Каждый месяц ездим на экскурсии. У нас проводятся соревнования – Паралимпийские игры между интернатами. Принимаем участие. Здоровье хорошо улучшилось. Уже здоров. Я чувствую, что вылечился. Тренажеры хорошие. Под себя можно подстраивать, выбирать нагрузку. Постепенно увеличивать можно.
Сегодня в Беларуси более 80 социальных пансионатов, а людей старше 65 лет – почти пятая часть населения. «Гармония» – только начало большого пути. Здесь стараются вовлечь всех – от маломобильных до самых активных. Дыхательная гимнастика, пассивные упражнения, прогулки на свежем воздухе и полноценные тренировки в зале. Два главных направления – поддержание ментального здоровья и регулярная физическая активность.
Подробнее в видео.