Возраст – не приговор, а время новых возможностей! Побывали в пансионате «Гармония»

Национальная стратегия «Активное долголетие-2030» ставит четкую цель – создать условия, чтобы пожилые люди чувствовали себя полноценной частью общества. В пансионате «Гармония» эти слова обретают реальные черты. Современный корпус, новое оборудование и главное – подход, при котором возраст – не приговор, а время новых возможностей.

Здесь действительно продумали все: эрготренажеры, велотренажеры, оборудование, имитирующее ходьбу. Это не просто спортзал, это реабилитационная база, которая помогает восстанавливаться после инсульта, тренировать память и поддерживать организм в тонусе. Кардио-велотренажеры адаптированы специально для людей с хроническими заболеваниями. Главное, нагрузку можно регулировать под каждого индивидуально.

Каждый месяц ездим на экскурсии. У нас проводятся соревнования – Паралимпийские игры между интернатами. Принимаем участие. Здоровье хорошо улучшилось. Уже здоров. Я чувствую, что вылечился. Тренажеры хорошие. Под себя можно подстраивать, выбирать нагрузку. Постепенно увеличивать можно.