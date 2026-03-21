Прямой эфир

SZ: Зеленский – в состоянии отчаяния

21 марта 2026 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
SZ: Зеленский – в состоянии отчаяния-0

Владимир Зеленский перестал быть шоуменом, став отчаявшимся человеком, пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

В немецком издании указано, что на фоне нарастающей беспомощности в ЕС, сокращения поставок оружия, экзистенциальных финансовых проблем уничтожено множество надежд. Зеленский теперь – пляшущий медведь «на арене международного сообщества», где одни его жалеют, другим хочется «от него избавиться», говорится в материале.

Лавров: США пытаются вытеснить РФ с энергетических рынков

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: США пытаются вытеснить РФ с энергетических рынков
21 марта 2026 14:37

Лавров: США пытаются вытеснить РФ с энергетических рынков

Вучич заметил перемены в подходе ЕС к диалогу с Россией
21 марта 2026 14:04

Вучич заметил перемены в подходе ЕС к диалогу с Россией

В Венгрии предупредили Киев о последствиях атак на «Турецкий поток»
21 марта 2026 14:00

В Венгрии предупредили Киев о последствиях атак на «Турецкий поток»