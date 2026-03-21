Владимир Зеленский перестал быть шоуменом, став отчаявшимся человеком, пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

В немецком издании указано, что на фоне нарастающей беспомощности в ЕС, сокращения поставок оружия, экзистенциальных финансовых проблем уничтожено множество надежд. Зеленский теперь – пляшущий медведь «на арене международного сообщества», где одни его жалеют, другим хочется «от него избавиться», говорится в материале.

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