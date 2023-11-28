Настоящий Лас-Вегас для овощей! Как в модернизированных теплицах собирают урожай круглый год?

За последние годы в магазинах достигнут значительный рост продаж белорусского картофеля, овощей и яблок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В межсезонье наши витамины были представлены во всех торговых объектах страны. Купить овощи можно было даже в июне. В 2023 году объемы стабфонда – это почти 123 тысячи тонн продукции. Кроме этого, к новогоднему столу белорусы смогут купить еще свежие огурцы, томаты и зелень.

В местный магазин многодетную маму и жительницу агрогородка Мышковичи Ольгу Бегункову привела стратегическая задача – вкусный и полезный ужин. В рационе питания ее семьи, где воспитывается пятеро детей, больше половины занимают традиционные овощи и фрукты. Только одного картофеля в холодный сезон Бегунковы съедают до 12 мешков. Часть витаминной продукции растят сами. В этом году подвела капуста, ее докупили, а еще лук и морковь.

Ольга Бегункова, жительница агрогородка Мышковичи:

В этом году особенно радует цена на картошку – 38 копеек. Конечно, давно такой цены не было. Яблоки тоже 1 рубль с копейками, цена приемлемая. Любимое блюдо нашей семьи – голубцы. Сегодня думаю их как раз накрутить.

– А они будут выгодные по цене?

– Да, будут выгодные. И капуста тоже дешевая, поэтому будет выгодно.

Овощная витрина – исключительно с белорусских полей. Даже чеснок, что большая редкость, местного прохождения. Летом райпо закупали излишки у населения, теперь продают. Топовые позиции занимает капуста. По словам заведующей магазином, за последние две недели здесь продали почти месячную норму – 60 килограммов.