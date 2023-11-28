Лукашенко – вице-президенту Венесуэлы: мы начинали с нуля во времена Уго Чавеса и немало сделали!

В Минск он прилетел вместе с правительственной делегацией. У зарубежных партнеров насыщенная программа, в рамках которой посещение ряда крупных предприятий, что говорит о большом интересе к нашим товарам. Тем более, что из-за западных санкций в белорусско-венесуэльских отношениях наметилась пауза. Стороны намерены ее как можно быстрее прервать. В планах, в первую очередь, начать с перезагрузки промышленной составляющей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне приятно с вами встречаться. Мы давно знаем друг друга. Вы хорошо знаете Беларусь. Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали. Не по нашей вине, не по вине Беларуси и Венесуэлы произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее в нашем сотрудничестве.

И главное, о чем я хотел бы вам сказать, господин Менендес, мы готовы к самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Наши возможности знаете, они вам нужны. И технологии, и другое. Надо начинать. Я думаю, что в ходе вашего нынешнего визита мы определимся, с чего начинать восстановление нашего сотрудничества. Я думаю, надо задействовать все те программы, которые когда-то нами были определены. Все в теме. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, присутствовал и активное участие принимал в формировании тех программ, которые сохранены. Еще раз хочу подчеркнуть: все, что мы тогда предлагали, намечали, они востребованы в Венесуэле.

За прошедшие годы в мире произошли значительные изменения. Одно из основных очень ярких событий – это ваш суверенитет и независимость. Вы просто молодцы – вы отстояли страну. И нынешнее поколение венесуэльцев будет благодарить всегда. Вы защитили страну! Вы противостояли, можно сказать, всем. Всем противостояли и выстояли.