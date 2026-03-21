Вучич заметил перемены в подходе ЕС к диалогу с Россией

В Евросоюзе изменяется отношение к переговорам с Российской Федерацией, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.

Как указывает сербский лидер, на протяжении длительного времени в ЕС полагали, что нет желающих вести диалог с Россией. На сегодняшний день такое отношение начало изменяться, отметил он в разговоре с немецким изданием.

«Взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры», добавил Вучич.

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