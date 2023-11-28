Перезагрузка отношений: Беларусь и Венесуэла укрепляют сотрудничество. Какие интересы преследуют страны?

Беларусь готова к самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Вопросы взаимодействия двух стран сегодня, 28 ноября, обсудили Александр Лукашенко и вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск он прилетел вместе с правительственной делегацией. У зарубежных партнеров – насыщенная программа, в рамках которой посещение ряда крупных предприятий, что говорит о большом интересе к нашим товарам. Тем более что из-за западных санкций в белорусско-венесуэльских отношениях наметилась пауза. Сейчас время перезагрузки. С подробностями Евгений Пустовой. К этой международной встрече подготовили Каминный зал. Это жест протокола со смыслом. И гость из теплой страны, и между нами теплые отношения. В правильном направлении движемся – как бы жестом показывает представитель МИДа. Но и без перевода понятно расположение нашего президента к этой встрече.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Какие люди! Венесуэлу для Беларуси открыл Александр Лукашенко. В советский период со странами Латинской Америки были добрые отношения, но не такие близкие, как с Кубой. А на бытовом уровне Венесуэла ассоциировалась с многосерийными мелодрамами. Крепкие связи политические и экономические завязались с середины 2000-х. Тогда и были открыты посольства. Лукашенко – вице-президенту Венесуэлы: мы начинали с нуля во времена Уго Чавеса и немало сделали!

Уго Чавес вручает другу высшую награду Венесуэлы – орден Освободителя (Либертадора) – как бы подтверждая: белорусы уже не чужие для Боливарианской Республики. Александр Лукашенко в свою очередь подтверждает это, говоря, что орден – награда не столько ему, сколько всему белорусскому народу. А встречи лидеров всегда были яркими, как цвет рубашек, которые надевали главы государств. Трижды наш президент посещал Венесуэлу. Пять раз друг Уго Чавес был в Минске. В белорусской столице есть парк Уго Чавеса, теперь стоит задача, чтобы глубокие корни дали новые плоды.

Рикардо Мендес – вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла, и он же министр планирования. Планы, действительно, между нашими странами большие. Совместные предприятия, АПК, логистика. Самые перспективные направления сотрудничества определили сегодня на заседании белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Обе страны заинтересованы в возобновлении работы сборочных производств в Венесуэле и в организации прямого авиасообщения между Минском и Каракасом. Пока же на перелет уходит больше суток. А интерес понятен и без переводчика.

Рикардо Менендес, вице-президент Венесуэлы:

В первую очередь речь идет о перезагрузке совместных предприятий по производству тракторов и автомобилей. Имеется интерес к сотрудничеству в нефтехимической отрасли. Очень важна тема налаживания логистических связей. Над всем этим мы сейчас и работаем.