5 сельхозпредприятий Клецкого района ведут строительство современных МТК

Высокотехнологичные МТК позволят заменить устаревшие коровники, снизить убытки и обеспечить стране большие поставки молока. В Минской области идет модернизация и возведение молочно-товарных комплексов согласно указу Президента, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, новая ферма строится и на сельхозпредприятии «Грицевичи». Работы начались в прошлом году, и уже к концу 2023-го планируют ввести объект в эксплуатацию. Осталось установить оборудование и подвести водоснабжение. В новом комплексе установят поилки с подогревом. Само помещение будет большим и просторным, что обеспечит хорошую наполненность кислородом. На крыше уложен прозрачный шифер, за счет чего будет поступать больше света. Вместимость фермы – 365 голов.

Дмитрий Илецкий, директор сельхозпредприятия «Грицевичи»:

Будет ставиться здесь новотельное поголовье. Это здание было предусмотрено как раздой для дальнейшего сохранения новотельных, чтобы было комфортное содержание, чтобы в дальнейшем сохранить их.

Сейчас пять сельхозпредприятий Клецкого района ведут строительство молочно-товарных комплексов. Это будут современные животноводческие объекты.