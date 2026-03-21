Лавров: США пытаются вытеснить РФ с энергетических рынков

В Москве на данный момент не видят желания Вашингтона учитывать интересы Российской Федерации, американская сторона стремится вытеснить Россию со всех энергетических рынков. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров указал, что идет вытеснение России со всех энергетических мировых рынков. Однако в будущем при реализации обоюдовыгодных проектов с американской стороной США должны учитывать интересы России, отметил дипломат. «Пока мы этого не видим», – добавил он.

Вашингтон приветствовал и приветствует то, что «Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках», а это, как поясняет Лавров, является открытой претензией на «энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах».

Вучич заметил перемены в подходе ЕС к диалогу с Россией

Фото: Pinterest