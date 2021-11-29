Если есть гель-лак, показатель может быть ниже. Что надо знать при измерении сатурации?

О таком понятии, как сатурация, все заговорили недавно. Если коротко, оно означает насыщение крови кислородом.

Марина Кожедуб, терапевт 1-й категории медицинского центра:

Существуют различные приборы, пальчиковые или запястные, для измерения сатурации крови. В домашних условиях более предпочтительны пальчиковые приборы, так как они проще в использовании.

Специальной подготовки для измерения сатурации не требуется. Но накануне лучше воздержаться от голода и переедания, а также от энергетических напитков и кофе. Благодаря этому маленькому устройству можно диагностировать воспаление легких. Но делать выводы только по показателю гаджетов нельзя. Не стоит ему верить и при нарушении правил использования. Если мы вернулись с улицы и руки холодные, значения могут быть неверные.

Нажимаем. Уровень сатурации 99 – это норма. Нормой сатурации считается показатель от 95 % до 100 %. Значение ниже 94 – критичный показатель, который требует медицинской помощи. Но есть исключения: люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями и курильщики, у которых уровень сатурации изначально колеблется от 92 % до 94 %. Также врачи обращают внимание на наличие гель-лака на ногтях. Если он есть, сатурация может снижаться. В таком случае измерять можно на мочке уха. Приборы для измерения у взрослых не всегда подходят для детей. Их бывает не просто закрепить на маленьких пальчиках ребенка, что может дать погрешности в результате.

Марина Миронова, педиатр 1-й категории медицинского центра:

Взрослый пульсоксиметр, к сожалению, может не уловить. Детям старше 12 лет подходит взрослый пульсоксиметр. В стационарах у детей определяется по крови. Взрослым пульсоксиметром можно попробовать определить на большом пальце. Если определилось, что 97, уже не волноваться – значит, в принципе, сатурация у вас нормальная. У маленьких пациентов и взрослых в норме показатели одинаковы. Но в группе риска есть дети, которым специалисты рекомендуют регулярно проводить такую проверку дома.

Марина Миронова:

Это дети с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми патологиями. Если есть слабость, высокая температура, он бледный, потливый, тяжело дышать, частота дыхания чаще, чем он дышит в норме, особенно когда он спит, при этом у него нормальная температура, лучше вызвать скорую помощь.