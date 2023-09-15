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Лукашенко в Сочи предложил Путину сотрудничать с КНДР «на троих»

15 сентября 2023 10:00
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Мы можем развивать сотрудничество с Северной Кореей где-то на троих. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 15 сентября. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что наблюдал за рабочими днями Путина, который недавно принимал в России лидера КНДР Ким Чен Ына. Президент Беларуси рассказал, что ему приятно было видеть их вместе на космодроме Восточный, который белорусский лидер ранее сам посещал. «Северная Корея, Россия..мы можем подумать о сотрудничестве где-то на троих. Интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и в Беларуси там найдется», – сказал Лукашенко.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ким Чен Ын

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