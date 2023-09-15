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«В единстве наша сила». Комиссары Минской области приняли участие в патриотическом автопробеге

15 сентября 2023 09:52
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Новости Беларуси. Патриотический автопробег с участием военных комиссаров всех районов Минской области и коллективов военных комиссариатов центрального региона стартовал в преддверии значимого для страны события – Дня народного единства. К акции присоединились около 100 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В единстве наша сила». Комиссары Минской области приняли участие в патриотическом автопробеге-1

Отправной точкой для первой группы стал мемориальный комплекс «Курган Славы». Здесь комиссары возложили цветы в память о героях Великой Отечественной войны. Далее колонна проследовала в сторону Острошицкого городка. Братская могила советских воинов – вторая точка маршрута. Следующая остановка – агрогородок Илья Вилейского района. Вторая группа комиссаров стартовала из города Мядель. Объединятся участники в Вилейском районе.

«В единстве наша сила». Комиссары Минской области приняли участие в патриотическом автопробеге-4

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:
Как никогда эта акция важна, потому что вы видите, какая обстановка вокруг наших границ складывается. И только вместе мы можем отстоять нашу Родину и обеспечить ее мирное существование.

«В единстве наша сила». Комиссары Минской области приняли участие в патриотическом автопробеге-7

Денис Богданович, военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов:
Это символично и знаково, потому что это наша история, мы должны помнить об этом. Мы должны эту историю передавать подрастающему поколению, потому что в единстве наша сила, как неоднократно говорил наш Президент.

«В единстве наша сила». Комиссары Минской области приняли участие в патриотическом автопробеге-10

Завершающим аккордом мероприятия станет волейбольный турнир среди военных комиссариатов Минской области.

# День народного единства # общество # Фотофакт

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