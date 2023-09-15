Вадим Синявский открыл новую пожарную часть в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле открылась новая пожарная часть. После масштабной реконструкции обновлены внешний вид и техническое оснащение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделение ведет свою историю с 1950-го. Участок непростой – с плотной застройкой частного сектора и большим количеством промышленных предприятий. Теперь здесь современная аварийно-спасательная часть с вместительным гаражом для спецтехники. Продумано все, чтобы в ожидании боевого выезда спасатели дежурили в комфорте. Около здания заложена капсула с посланием потомкам, которую вскроют в год 200-летия пожарной службы.

Денис Иванов, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 4 Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

На данный момент у нас новая техника, новые МАЗы, новое здание, помещения, новый тренажерный зал. Если раньше пожарный ЗИЛ был 2,5 тонны (2,35), то новый МАЗ – 5 тонн воды, 300 литров пенообразователя. Уже намного больше огнетушащих средств, вывозимых на пожар.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Очень важно и символично, что часть уже в новом составе, исполнении будет выполнять задачу в канун очень важного для белорусов праздника, Дня народного единства. Сокровенные слова сегодня были сказаны личному составу, чтобы они были способны, готовы, чтобы повышали свою боевую готовность по реагированию на различные чрезвычайные ситуации. Направлено все только на одно: вовремя быть там, где мы нужны, вовремя оказать помощь человеку, который попал в беду.