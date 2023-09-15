Иван Кубраков принимает участие в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ

Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ 15 сентября принимает Казахстан. В повестке дня приоритетные вопросы сотрудничества, ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также проекты документов, касающихся межгосударственного розыска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию Беларуси возглавляет министр внутренних дел. Во время заседания Иван Кубраков представил доклад о белорусском опыте работы по противодействию киберпреступности. Руководители силовых ведомств стран Содружества также обсудили взаимодействие в сфере обеспечения правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Благодаря взаимному обмену оперативной информацией в 2023 году на территории Беларуси по запросам правоохранительных органов стран СНГ были задержаны 77 преступников, а на территории содружества – 130 лиц, совершивших преступления в нашей стране. Заметно активизировалась борьба с наркобизнесом.