Жители Евросоюза, который в лице Брюсселя объявил санкционную войну российскому газу, будут вынуждены втридорога платить за элементарную «погоду в доме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И как это отразится на еврооптимизме – большой вопрос! Впереди у нас свежие факты из соседней Польши. А начнем с исследования агентства Energyprom, которое, опираясь на данные сервиса Numbeo, показывает, какую же часть от средней зарплаты в разных странах мира тратят на коммуналку. Разброс данных колоссальный – тем любопытнее будут сравнения.

Для начала Сирия – здесь коммунальные платежи съедают 78 % от заработанных в месяц. На Кубе и в Республике Кот-д’Ивуар этот показатель больше половины. Эти цифры рассчитаны для среднестатистической квартиры площадью в 42,5 «квадрата», иными словами, самая обычная однокомнатная. Для жилья побольше, очевидно, доля затрат будет выше.

Двигаемся дальше – в нашем регионе и вокруг него диапазон от 5 до 13 %. Больше всего в Молдове, чуть меньше в Латвии. В Литве и России – около 7,5. В Азербайджане – 6,6, в Казахстане – чуть больше 5 %, на полпункта меньше в Кыргызстане.

При этом в Беларуси этот показатель, по расчетам экспертов, составляет 4,2 %. Впрочем, есть и государства, где коммуналка практически не ощутима для семейного бюджета. Чаще всего здесь играет фактор избытка собственных природных ресурсов. Так, в Катаре доля этих платежей едва превышают 1 % от средней зарплаты, а, например, в Кувейте и Исландии и того меньше.

От данных относительных к цифрам абсолютным. По информации того же портала Numbeo, весомей других жировка для квартиры в 85 «квадратов» в минувшем летнем сезоне была в Австрии – 377 долларов в эквиваленте. Это самая дорогая страна в рейтинге из 123 государств. Замыкает его Иран. Здесь цена вопроса – 15,5 доллара. Беларусь с показателем 53 доллара отделяет от «рекордсмена» почти сотня позиций.

Показательна ситуация в соседней Польше, где, как пишет издание Fakt, срок действия антиинфляционной защиты – фактически стопора роста цен на энергию – истек в середине лета, и тепловые станции в некоторых городах увеличили тарифы сразу на 90 %. Это неминуемо отразилось в жировках. Сколько она будет в разгар отопительного сезона, можно лишь предположить.

На фоне растущих цен на энергию из-за отказа от российского газа польская энергетическая компания даже разработала памятку для граждан, которым придется экономить. А сделать это можно, например, если кипятить неполный чайник, а в пароварке одновременно готовить два блюда.