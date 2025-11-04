Проблемы эксплуатации детей в Европе обсудили в Минске

Беларусь укрепляет статус одной из ключевых площадок для международного диалога. Здесь готовы слушать и слышать голоса тех, кто отстаивает альтернативные взгляды на правозащитную повестку в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Создавая безопасный мир: диалог о проблемах эксплуатации детей в Европе» – форум с таких говорящим названием прошел в Минске. В фокусе внимания участников – острые и порой замалчиваемые вопросы современного европейского общества.

Драгана Трифкович, генеральный директор Центра геостратегических исследований (Сербия): Самая плохая ситуация, если говорим об угрозе детей по вопросу ЛГБТ-пропаганды, в Западной Европе. По моему исследованию, самый большой процент ЛГБТ-популяции. Например, в юго-восточных странах, как Венгрия, Словакия, Польша, в Беларуси – есть огромная перспектива больше заниматься темой прав человека. Потому что, если не занимаемся этим, тогда и не противодействуем двойным стандартам Европы.

Александр Семченко, доктор политических наук:

С этим нужно что-то делать. Это же наши дети. Беларусь – это страна, которая уважает людей и может служить площадкой для встречи разных миров.

Международный форум стал логическим продолжением состоявшейся накануне в Минске церемонии вручения правозащитной премии «За мир и права человека». Ее учредил фонд имени Эмиля Чечко. Наград удостоились 10 активистов и общественных деятелей из Польши, Франции, России, Германии, Словакии.

Все они выбрали путь оспаривания так называемых европейских ценностей. Ведь многие из продвигаемых на Западе взглядов попросту противоречат фундаментальным правам детей, культурно-историческим традициям народов Европы и ограничивают права наций на суверенное духовное развитие.