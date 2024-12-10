Будущее глазами молодёжи – в Минске прошёл первый форум молодых аналитиков

Заглядывать в будущее – не только удел писателей-фантастов, но и сфера будущей профессиональной компетенции молодых аналитиков. Более сотни студентов, аспирантов и приглашенных экспертов со всех регионов 10 декабря собрались в Минске на масштабной дискуссионной площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый республиканский форум молодых аналитиков – отличная возможность обменяться собственным видением перспектив в экономике, образовании, IT-сфере. Для студентов отечественных вузов это весьма полезный опыт. Новейшие технологии, нейросети, коммуникации в социальных сетях – все предложения талантливых студентов обязательно возьмут на заметку профессиональные эксперты. И в этом смысле форум стал своеобразной связью поколений.

Валерия Тешко, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Я участвовала в секции «Экономика Республики Беларусь. Основные тренды». Что хотелось бы выделить? В первую очередь открытость экспертов. Они действительно профессионалы своего дела. Детально, простым языком объяснили все экономические процессы, которые есть в Республике Беларусь. Показали и немножко рассказали мнения о том, какую Беларусь они видят в будущем. В роли спикеров на форуме выступили профессиональные эксперты, а также представители профильных министерств и ведомств. Полезные идеи молодого поколения обещают доработать и найти им практическое применение.