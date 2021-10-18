Когда начнут наказывать за отсутствие маски? О штрафах рассказали в ГУВД

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Марина Александровна, вопрос как к законодателю. Дмитрий Евгеньевич говорит о том, что, наверное, нужно принимать некие законы, чтобы действительно останавливать. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Не законы – меры. Кирилл Казаков:

Какие-то меры нужны на уровне законодательных актов. Я же не зря говорю, что они очень подобны экстремистам.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно. Но я хочу сказать: первый шаг сделан. В санитарные правила внесено, что должно быть обязательное ношение масок. Теперь у нас спрашивают: за это можно наказывать или нет? Давайте что-то примем. Нам не нужно ничего принимать. У нас принят Кодекс об административных правонарушениях. И там есть – нарушение санэпидправил. Если они нарушаются, то наступает такая ответственность. Другой вопрос, что в данной ситуации мы говорим: ребята, давайте будем носить, давайте сначала поконтролируем, посмотрим. Но ведь такой запрос общества есть. Я ношу, а почему он не носит? Почему он подвергает меня опасности? Кирилл Казаков:

Сергей Викторович, как часто вам приходится с вашим сотрудником, который выходит пока на профилактические патрули, – просто предупреждают, рекомендуют – говорить, чтобы носили маски? Понятное дело, что форма каким-то образом стимулирует к тому, чтобы законы исполнять. Как часто приходится говорить «наденьте маску»?

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня, безусловно, приходится часто об этом говорить. Постоянно, в любой ситуации, даже в тех, которые не связаны с помощью органам санитарного надзора либо иным в проведении этих рейдовых мероприятий. Мы ведь такие же люди, выполняем все эти нормы и правила. Мы точно так же соблюдаем масочный режим. Кирилл Казаков:

Мне кажется, пока не оштрафуют одного человека и не предадут это публичности, наверное, никоим образом эта история не будет воздействовать очень серьезно. Правильно?

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Да, совершенно верно. Знаете, какой здесь есть момент? В современном мире очень много внимания уделяют правам человека. Но бывают ситуации в жизни любой страны, любого человека, когда безопасность важнее, чем права. Например, если горит ваш дом, вы внутри, дверь закрыта, а пожарный стоит снаружи. Что он должен соблюдать в первую очередь? Права человека? Постучать, а если вы не открыли, потому что вы уже без сознания, то не входить в ваш дом? Или все-таки право на безопасность? Он должен выломать дверь и спасти вас. Так вот сейчас нужно больше заботиться о праве на безопасность, и тогда эта безопасность осуществится. Кирилл Казаков:

Когда закончатся эти профилактические рейды и вы начнете реально штрафовать? Вы для себя принимали какой-то дедлайн?