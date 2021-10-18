«Социальные сети используются как оружие прямого действия». Клишевич о новом законе о защите суверенитета

Новости Беларуси. Внешние угрозы и современные мировые вызовы как минимум требуют немедленной реакции, в том числе в правовом поле. 18 октября в силу вступил закон «По вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, в ряд нормативно-правовых актов внесены изменения. Один из важных моментов – уточнен перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, которые могут быть применены при введении чрезвычайного положения. Что еще прописано в Новом законе – рассказал депутат Сергей Клишевич.

Виктория Ходосок, СТВ:

Сергей Михайлович, сегодня вступил в силу новый закон. На ваш взгляд, в чем его важность и актуальность? Лично ваше мнение. Прошлый год показал нам слабые моменты, на которые мы обязаны были отреагировать

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, сегодня, вы правильно сказали, вступил в силу закон, который отвечает на те вызовы и угрозы, с которыми столкнулась наша страна. По сути, ничего такого сверхъестественного и нового там нет. Понятно, что прошлый год показал нам определенные слабые моменты, на которые мы обязаны были отреагировать, и закон – это реакция на то, с чем мы столкнулись. Сегодня действительно средства массовой информации, интернет, социальные сети используются как оружие прямого действия на наше население. И, конечно, мы должны реагировать и воспринимать это как оружие в определенные периоды времени. В этом законе четко прописано, что в случае введения чрезвычайного положения будут наступать определенные ограничения на работу средств массовой информации, аккредитации журналистов, в том числе международных, на работу интернета. В системе силового блока знают, что им делать, в какой ситуации какие последствия наступают. И из нового, если говорить про новое, то это роль Совета безопасности. Усиление этого органа государственной власти в случае, не дай бог, смерти Президента. Поэтому это в том числе ответ для всех тех, кто сегодня пытается всевозможными незаконными кровавыми методами прийти к власти или захватить власть в другом государстве. В любом случае власть в Беларуси есть власть. Она избрана народам, и никому ни при каких обстоятельствах не удастся ее не то что шатать, а даже пальцем тронуть. По той постой причине, что это чревато благополучием, миром и спокойствием каждого нашего гражданина. Самая основная задача – это сохранить мир, спокойствие и порядок в стране Виктория Ходосок:

Правильно ли я поняла, что при введении чрезвычайного положения любые СМИ прекращают работу, в том числе и государственные?

Сергей Клишевич:

Нет, не то что прекращают – регулируются. Есть определенные нормы, прописанные в том числе в законе, которые накладывают ограничения, не обязательно полное прекращение. Конкретные ограничения по каким-то направлениям, в том числе и аккредитации. Есть и необходимые, в том числе и прекращение работы СМИ, интернета, социальных сетей, мессенджеров всевозможных. Самая основная задача – это сохранить мир, спокойствие и порядок в нашей стране и безопасность наших граждан. Это ответ всем тем, кто сегодня пытается с помощью незаконных действий сотворить здесь беспредел Виктория Ходосок:

Какие важные моменты отметили бы именно вы в новом законе? Сергей Клишевич:

Безусловно, наверное, те основные вопросы, про которые мы говорили. Это координация. Четко прописана роль каждой силовой структуры, в том числе обозначено, что в случае введения чрезвычайного или военного положения для наведения порядка или обеспечения этого положения могут привлекаться другие силовые структуры помимо Министерства внутренних дел, Комитета госбезопасности. Это сотрудники МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и другие силовые структуры. Каждый знает свою роль, и Совет безопасности уже будет координировать эти вопросы, распределять задачи с целью обеспечения порядка в нашем государстве.