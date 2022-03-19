В середине 1990-х к большинству деревень провели дороги. Как изменился быт белорусских полешуков?

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Сейчас быт местного населения отличается от прежнего. В середине 1990-х годов к большинству деревень провели дороги, молодежь разъехалась, а вместе со старожилами ушли и традиции. Содержать прежнее хозяйство здесь стало непросто.

Ольга Махновец, жительница деревни Кудричи Пинского района Брестской области:

Огород большой, вон, дай бог, за хатаю, большой. Яшчэ тепличку трошки держу, там агурцоў, памідораў на сваю сямейку. Добра было, як маладыя были, а цяпер так постарели, уже, конечно, уже нічога няма. Два каты, куры яшчэ, 10 кур, да и все. Мусиць, ужо 3 года як коровы няма, а коника 2 гады як няма.

Лидия Шевченко, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:

Две козы и козел, и конь, и куры. 30 курей. Ну и собака, коты. Жители Полесья – осторожные и осмотрительные. Они воспринимают жизнь такой, какая она есть, и полагаются на собственные силы. Александр Криволап, проживающий в удаленной от других населенных пунктов деревне Зеленый Бор Ельского района, – человек трудолюбивый, хозяйственный и умелец на все руки, который сумел наладить свой быт и хозяйство.

Александр Криволап, житель деревни Зеленый Бор Ельского района Гомельской области:

Последние 10 лет я уже работал лесником и пошел на пенсию в 2002 году. Работал я на 2 работах, лесник и вздымщик живицы, с сосен живицу эту добывал, в бочки, потом приезжали, забирали. И лесником был, и вздымщиком, так называлась профессия – вздымщик. Пошел на пенсию, уже остался дома по хозяйственной части. Копанка у меня выкопана рядом. Сыны мои привезли туда карпа, уже завел карпа, и летом уже внуки приезжают и удочками там занимаются. Огород у меня основной там. А здесь высохло, годы стали сухие, не стала земля родить, так там я разработал внизу огород. И там копанку эту выкопали, и там поливать можно было все, сейчас уже две скважины есть, можно поливать. Туда насос кидаешь, и можно полить уже грядки.

«Большую часть года остров был как бы оторван от других деревень и местечек. Даже в ясные дни редкие газеты или письма от сыновей и братьев с трудом доходили сюда в торбе полешука – кому приятно было месить грязь без особо важной на то причины, – но и эта непрочная связь с землей при каждом затяжном дожде легко рвалась». Сейчас здесь все изменилось. В деревню приходит автолавка, и привозят почту, но Александр здесь – единственный подписчик.