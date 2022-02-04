«Учитель во мне победил». Кто идёт в педагогику и есть ли в этой профессии случайные люди?

В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Почему выбрали профессию педагога? Мне кажется, в этой профессии случайных людей нет. Это либо династия, либо призвание, либо что-то еще. Инесса, может быть, с вас начнем?

Инесса Зубрилина, кандидат педагогических наук, учитель года-2011, член Белорусской ассоциации учителей-методистов:

Да, действительно в моем случае это династия. Я 13-й педагог в своей семье, у меня четыре поколения учителей. Я выросла на последней парте, никем другим себя, в принципе, не представляла. Наталья Надольская:

А на последней парте выросла – это что значит? Инесса Зубрилина:

Это значит, что я не любила ходить в детский сад, приходила и усаживалась либо на урок истории к своему отцу, либо на урок русской литературы к своему дедушке. И вот так меня передавали, как красное знамя вместе со школьным журналом из кабинета в кабинет. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Наталья, а вы?

Наталья Плевако, учитель биологии:

А мне нравилось с детства играть в учителя. В принципе, у меня не было другого выбора. Я знала изначально, кем хочу стать. Наталья Надольская:

А мне всегда интересно, педагоги знают до того, как пойти учиться, какой это тяжкий труд? Вы осознавали это? Наталья Плевако:

Да, я видела, как работают мои учителя в школе. Но мне доставляло удовольствие работать с детьми. Потому что у нас была практика даже на первом курсе в университете, я поняла то, что я хочу все-таки попробовать себя в роли учителя.

Ольга Новаш, психолог, ученик «Шалвы Амонашвили», учитель гуманной педагогики:

В моем случае другая ситуация, потому что мое первое образование экономическое. Алеся Лакина:

И не сложилось? Ольга Новаш:

Нет, там все прекрасно сложилось. Какое-то время назад я поняла, что дети – это очень важно, это как раз-таки моя миссия.

Александра Позняк, доктор педагогических наук, начальник Центра развития педагогического образования БГПУ им. Максима Танка:

А я тоже из педагогической династии. Мои бабушка и дедушка, мама и все тетушки были учителями. Я с детства играла в школу, помогала маме проверять тетрадки. Поэтому выбор мой тоже был предопределен. И я ни одного дня не пожалела о своем выборе. Наталья Надольская:

Я знаю, что зарплаты педагога – всегда так было – не самые высокие, если ты не берешь классное руководство, дополнительные часы. То есть, я так понимаю, когда выбирали профессию, о деньгах никто не думал? Алеся Лакина:

Виталий, может вы поделитесь?

Виталий Мисевец, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа строителей имени В.Г. Каменского:

Во-первых, мы не думали. Мы были молоды, советское время было. Что нравилось, то и выбирали. По душе, по уму. Например, почему я выбрал эту профессию. Потому что, я люблю и любил детей, сейчас уже у меня внуки. Что еще могу сказать? Педагоги были замечательные, интересные, яркие, харизматические люди. Захотелось быть похожим на них. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Расскажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете в вашей профессии, где и какой предмет преподаете? Виталий Мисевец:

Я не много работаю. Я работал 10 лет в гимназии в регионе учителем изобразительного искусства потом на госслужбу позвали, я ушел. Последнее место работы – депутат Палаты представителей. А сейчас директор колледжа, я снова вернулся в свою педагогическую профессию. Я с детьми, всю жизнь с детьми – это здорово, замечательно.