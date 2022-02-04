«Учитель во мне победил». Кто идёт в педагогику и есть ли в этой профессии случайные люди?
В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Почему выбрали профессию педагога? Мне кажется, в этой профессии случайных людей нет. Это либо династия, либо призвание, либо что-то еще. Инесса, может быть, с вас начнем?
Инесса Зубрилина, кандидат педагогических наук, учитель года-2011, член Белорусской ассоциации учителей-методистов:
Да, действительно в моем случае это династия. Я 13-й педагог в своей семье, у меня четыре поколения учителей. Я выросла на последней парте, никем другим себя, в принципе, не представляла.
Наталья Надольская:
А на последней парте выросла – это что значит?
Инесса Зубрилина:
Это значит, что я не любила ходить в детский сад, приходила и усаживалась либо на урок истории к своему отцу, либо на урок русской литературы к своему дедушке. И вот так меня передавали, как красное знамя вместе со школьным журналом из кабинета в кабинет.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья, а вы?
Наталья Плевако, учитель биологии:
А мне нравилось с детства играть в учителя. В принципе, у меня не было другого выбора. Я знала изначально, кем хочу стать.
Наталья Надольская:
А мне всегда интересно, педагоги знают до того, как пойти учиться, какой это тяжкий труд? Вы осознавали это?
Наталья Плевако:
Да, я видела, как работают мои учителя в школе. Но мне доставляло удовольствие работать с детьми. Потому что у нас была практика даже на первом курсе в университете, я поняла то, что я хочу все-таки попробовать себя в роли учителя.
Ольга Новаш, психолог, ученик «Шалвы Амонашвили», учитель гуманной педагогики:
В моем случае другая ситуация, потому что мое первое образование экономическое.
Алеся Лакина:
И не сложилось?
Ольга Новаш:
Нет, там все прекрасно сложилось. Какое-то время назад я поняла, что дети – это очень важно, это как раз-таки моя миссия.
Александра Позняк, доктор педагогических наук, начальник Центра развития педагогического образования БГПУ им. Максима Танка:
А я тоже из педагогической династии. Мои бабушка и дедушка, мама и все тетушки были учителями. Я с детства играла в школу, помогала маме проверять тетрадки. Поэтому выбор мой тоже был предопределен. И я ни одного дня не пожалела о своем выборе.
Наталья Надольская:
Я знаю, что зарплаты педагога – всегда так было – не самые высокие, если ты не берешь классное руководство, дополнительные часы. То есть, я так понимаю, когда выбирали профессию, о деньгах никто не думал?
Алеся Лакина:
Виталий, может вы поделитесь?
Виталий Мисевец, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа строителей имени В.Г. Каменского:
Во-первых, мы не думали. Мы были молоды, советское время было. Что нравилось, то и выбирали. По душе, по уму. Например, почему я выбрал эту профессию. Потому что, я люблю и любил детей, сейчас уже у меня внуки. Что еще могу сказать? Педагоги были замечательные, интересные, яркие, харизматические люди. Захотелось быть похожим на них.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Расскажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете в вашей профессии, где и какой предмет преподаете?
Виталий Мисевец:
Я не много работаю. Я работал 10 лет в гимназии в регионе учителем изобразительного искусства потом на госслужбу позвали, я ушел. Последнее место работы – депутат Палаты представителей. А сейчас директор колледжа, я снова вернулся в свою педагогическую профессию. Я с детьми, всю жизнь с детьми – это здорово, замечательно.
Лариса Волкова, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Я по образованию учитель-дефектолог. В моем детстве было две сюжетно-ролевые игры – я играла в доктора и в учителя. Так как бабушка была такой хозяйкой сельской школы – то есть она ее убирала, и она [школа – прим. ред.] была практически возле нашего дома – то все, что связано со школой, мне было очень близко. Учитель во мне победил, поэтому я стала учителем дефектологом. Там много медицины и образования. Ни минуты не пожалела.
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