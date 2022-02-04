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Владимир Соловьёв: «Отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит»

04 февраля 2022 13:17
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Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим обстоятельным и долгожданным для теле- и радиоведущего разговором во Дворце Независимости открыли информационный год. В 2022-м это первое интервью главы нашего государства. Беседа длилась почти 2 часа. За это время успели обсудить разные аспекты мировой и внутренней политики, белорусско-российские отношения, события 2020 года, затрагивали и личные темы.  

Владимир Соловьёв: «Отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит»-1

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:  
Очевидно, что Лукашенко никуда не собирается. Тем более сейчас, в такой тяжелый момент. И вы видите, он в блестящей форме. То есть интеллектуальной, физической. Цепкий. При этом такая внешняя открытость меня не вводит заблуждение. Потому что когда Лукашенко говорит, видно, что это человек очень жесткий. В тех вопросах, которые касаются его убеждений, его представления, что хорошо для Беларуси. Не должно быть ни у кого ни малейшего заблуждения. Не Янукович. Для меня отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит. Этот момент с автоматом для меня был переломным. Потому что, я сказал уже в прямую, что не Янукович. Это же очень важный момент. Но и не Сальвадор Альенде. Потому что Сальвадор Альенде взял автомат и погиб. А здесь надо было взять автомат и победить. Здесь есть принципиальная разница. То есть мало просто взять автомат, надо взять автомат и оказаться среди людей, которые понимают, что ты падешь вместе с ними.  

Показать обещали без купюр. Стало известно, когда можно будет посмотреть интервью Лукашенко Соловьеву. Подробности здесь.  

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