Юлия Артюх, СТВ:

В преддверии референдума провокации и раскачивание нашего общества – одна из основных целей беглой оппозиции. Не оставляют надежд и на выход людей на улицы, как всегда, наплевательски относясь к судьбе последователей.

Вспомним события 2020 года. Нашими силовыми и правоохранительными структурами приведена масса доказательств, что протесты не были ни мирными, ни народными. Это был спланированный мятеж, финансируемый заграничными спецслужбами. А шлейф уголовных дел тянется до сих пор. Вы помните, как это было?

А уже в 2022 году события в Казахстане показали, как могло быть, если бы у наших оппов получилось реализовать их план хоть частично. В том числе с привлечением преступных группировок. Действуя по общеизвестной методичке.

Снова и снова приходится повторять, что все это говорит лишь о том, что заинтересованность в организации провокаций, мятежей и военных конфликтов исходит из-за границы. И не во благо людей, а во имя своих планов, прихотей и в геополитическом значении – передела сфер влияния.