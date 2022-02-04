Юлия Артюх: «Нам не нужны уличные бойни и пополнение в тюрьмах за нарушение общественного порядка»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассуждает Юлия Артюх в своей авторской рубрике «Негладко».
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассуждает Юлия Артюх в своей авторской рубрике «Негладко».
Юлия Артюх, СТВ:
В преддверии референдума провокации и раскачивание нашего общества – одна из основных целей беглой оппозиции. Не оставляют надежд и на выход людей на улицы, как всегда, наплевательски относясь к судьбе последователей.
Вспомним события 2020 года. Нашими силовыми и правоохранительными структурами приведена масса доказательств, что протесты не были ни мирными, ни народными. Это был спланированный мятеж, финансируемый заграничными спецслужбами. А шлейф уголовных дел тянется до сих пор. Вы помните, как это было?
А уже в 2022 году события в Казахстане показали, как могло быть, если бы у наших оппов получилось реализовать их план хоть частично. В том числе с привлечением преступных группировок. Действуя по общеизвестной методичке.
Снова и снова приходится повторять, что все это говорит лишь о том, что заинтересованность в организации провокаций, мятежей и военных конфликтов исходит из-за границы. И не во благо людей, а во имя своих планов, прихотей и в геополитическом значении – передела сфер влияния.
Все действия беглых направлены на уничтожение нашей страны, сродни развязать войну против народа. Если проанализировать призывы беглых за последний год, красной нитью пронизано ненавистное отношение к нашему государству. Все позитивное, невероятно, но подается в отрицательном ключе.
К примеру, сохранение в Конституции социальной направленности – как кость в горле капиталистических прикормышей. Которых вполне бы устроило расслоение общества на «достойных» оказания медицинской помощи по медицинской страховке и на «непотребных».
Сохранение традиционных ценностей, чуждых той же Америке, где до маразма доходит. На высшие должностные позиции выставляют непонятно кого по половой принадлежности и психическому состоянию. К слову, высший офицерский состав представлен трансгендерами.
Все это не про нас, не про наших людей. Поэтому каждый белорус, каждый гражданин должен прийти и проголосовать. Нам не нужны уличные бойни и пополнение в тюрьмах за нарушение общественного порядка. Нам нужен мирный, адекватный конструктив, в рамках которого привыкла работать наша страна и от своих привычек отступать не собирается.
И вспоминая слова главы государства, на улицах никакие вопросы не решаются. Для решения глобальных общественно-политических задач как раз и предусмотрен один из инструментов – референдум.
Приходите и вы голосовать за мирное будущее нашей страны.