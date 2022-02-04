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Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело

04 февраля 2022 15:58
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Новости Беларуси. Сначала он торговал интересами ведомства, а затем – родины. Департамент финансовых расследований КГК Беларуси по факту получения взятки возбудил уголовное дело в отношении экс-министра культуры Павла Латушко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело-1

Сотрудники органов финансовых расследований, осуществляя контроль за расходованием бюджетных денег на национальное кинопроизводство, выявили факты растраты госсредств.  

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело-4

Руководитель одной из белорусских кинокомпаний явился с повинной и рассказал интересные подробности о том, как в бытность бывшего министра культуры Латушко распределялись средства на создание национальных киношедевров.  

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело-7

Учитывая, что конкурс проводился на основании приказа министра культуры Латушко, мне было предложено положительное решение вопроса о включении предоставленного моей компанией проекта в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 год напрямую с министром за денежное вознаграждение. Примерно осенью 2012 года общим знакомым мне была организована встреча с Латушко, на которой я передал последнему 10 тысяч долларов США за благоприятное решение входящего в его компетенцию вопроса о финансировании проекта моей компании.  

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело-10

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси:  
Необходимо отметить, что данный кинопроект не был признан победителем соответствующего республиканского конкурса кинопроектов. Тем не менее был включен в план финансирования фильмов на 2012-2013 год за счет средств бюджета. По данному факту Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении Латушко Павла Павловича возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело-13

10 тысяч долларов в карман – это цена, за которую Латушко пообещал частично профинансировать создание картины за счет бюджета. Размер государственной помощи должен был составить 50 тысяч долларов. А победу в творческом конкурсе Пал Палыч обещал обеспечить лично. Налицо не иначе как диктатура алчности. И после этого беглый автор беспорядков выставляет себя честным борцом с режимом.  

# Коррупция # общество # Павел Латушко # Юрий Кардымон # Фотофакт

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