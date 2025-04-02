У стелы «Минск – город-герой» прозвучал залп в честь подвига советского народа в Великой Отечественной

В полдень в столице у стелы «Минск – город-герой» прозвучал «Выстрел памяти», посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что холостой единовременный залп из артиллерийских орудий прозвучал именно в День единения народов Беларуси и России. Великая Победа – один из главных символов альянса наших стран. 80 лет назад наши народы плечом к плечу защищали советские территории, в тесной связке боремся и сейчас, уже за сохранение исторической правды.

На патриотической акции «Выстрел памяти» присутствовали и представители посольства России в Беларуси. В знак общей памяти к подножью стелы легли цветы. Инициатива «Выстрел памяти» зародилась именно в России в 2017-м в городе воинской славы Калаче-на-Дону. После эстафету поддержали многие города-герои. Беларусь в год 80-летия Великой Победы присоединилась к проекту.