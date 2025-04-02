Команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии РХЛ

В хоккей играют настоящие мужчины! Именно эти строки приходят на ум, когда речь идет о горячих баталиях на льду. Команда Президента в шаге от 16-го титула Республиканской хоккейной лиги. Сегодняшний матч завершился победой дружины Первого, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трибунах «Олимпик-Арены» – аншлаг. Ведь в решающем матче чемпионата встретились сильнейшие команды. Напомним, в регулярном первенстве они уже демонстрировали напряженную борьбу. Тогда со счетом 3:2 победа досталась дружине Дмитрия Баскова. И то за считаные минуты до завершения противостояния.

Сегодня на раскатку перед ледовым поединком хоккеисты вышли заряженными на борьбу. Напряженную атмосферу в переполненной арене создали и болельщики, активно поддерживающие игроков обеих команд. Со старта было понятно, что дружины нацелились на серьезное противостояние. Первая шайба залетела в ворота Минской области. На 48-й секунде матча с подачи Александра Лукашенко и Ярослава Чуприса отличился Андрей Костицын. На первый перерыв команды уходили со счетом 3:0.