Команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии РХЛ
В хоккей играют настоящие мужчины! Именно эти строки приходят на ум, когда речь идет о горячих баталиях на льду. Команда Президента в шаге от 16-го титула Республиканской хоккейной лиги. Сегодняшний матч завершился победой дружины Первого, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На трибунах «Олимпик-Арены» – аншлаг. Ведь в решающем матче чемпионата встретились сильнейшие команды. Напомним, в регулярном первенстве они уже демонстрировали напряженную борьбу. Тогда со счетом 3:2 победа досталась дружине Дмитрия Баскова. И то за считаные минуты до завершения противостояния.
Сегодня на раскатку перед ледовым поединком хоккеисты вышли заряженными на борьбу. Напряженную атмосферу в переполненной арене создали и болельщики, активно поддерживающие игроков обеих команд. Со старта было понятно, что дружины нацелились на серьезное противостояние. Первая шайба залетела в ворота Минской области. На 48-й секунде матча с подачи Александра Лукашенко и Ярослава Чуприса отличился Андрей Костицын. На первый перерыв команды уходили со счетом 3:0.
Андрей Глебов, игрок команды Президента Беларуси:
Мне атмосфера нравится. Соперник очень колко еще себя покажет, так что надо быть начеку.
Александр Бунец, игрок команды Минской области:
Команда соперника, команда Президента – это сам по себе лучший раздражитель. Хочется выйти, показать мастер-класс, грубо говоря, свой уровень и показать, что мы ничем не хуже.
Первая игра финальной серии завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Президента, и есть все шансы, что в предстоящую субботу станет известен победитель нынешнего сезона.
Вторая игра состоится 5 апреля в 12:00. Параллельно определится и обладатель бронзовых наград. В поединке за третье место клюшки скрестят команды Гродненской и Могилевской областей.