Мы видим в белорусах своих братьев и сестёр – председатель Палаты молодых законодателей при Совфеде

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Какие вы видите задачи перед собой?

Лев Закиров, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания России:

Мы, когда встречаемся с Алиной и с коллегами, у нас есть несколько задач, которые мы для себя поставили. Первая – мы понимаем, что такие мероприятия ведут разовый яркий процесс, но не являются системой. И наша задача – сделать более системный такой процесс, когда молодежь включена. Когда, например, молодой специалист Беларуси может принимать участие активно в российской стороне. Когда русский стартап может активно заходить на предпринимательский рынок Республики Беларусь. Когда у нас не границы, а горизонты, где, например, наше стратегическое партнерство «Росмолодежь» активно взаимодействует с Республикой Беларусь.