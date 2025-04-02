Мы видим в белорусах своих братьев и сестёр – председатель Палаты молодых законодателей при Совфеде
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Какие вы видите задачи перед собой?
Лев Закиров, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания России:
Мы, когда встречаемся с Алиной и с коллегами, у нас есть несколько задач, которые мы для себя поставили.
Первая – мы понимаем, что такие мероприятия ведут разовый яркий процесс, но не являются системой. И наша задача – сделать более системный такой процесс, когда молодежь включена. Когда, например, молодой специалист Беларуси может принимать участие активно в российской стороне. Когда русский стартап может активно заходить на предпринимательский рынок Республики Беларусь. Когда у нас не границы, а горизонты, где, например, наше стратегическое партнерство «Росмолодежь» активно взаимодействует с Республикой Беларусь.
Лев Закиров:
Если мы сможем уйти от разовых таких ивентов к более системному подходу, то, мне кажется, в этом направлении мы можем очень сильно уйти вперед, потому что есть переопыление, мы можем друг друга насыщать, наполнять, обучать. И когда мы видимся с нашими коллегами на международных мероприятиях, то, что нельзя вписать документы, а то, что чувствуется. Мы видим своих братьев и сестер. Это постоянная поддержка. И неважно, какой вопрос стоит, если выступает белорусский спикер, вся команда России поддерживает. Если выступает российский спикер, вся команда Беларуси поддерживает. И в этом большая ценность, что у нас не только документы, не только заявления, не только мероприятия, а то, что нельзя вписать, – желание чувствовать друг друга, поддерживать друг друга.