В Совете Республики открылась выставка творческих работ детей с аутизмом

Выставка – это возможность показать безграничный творческий потенциал особенных детей, раскрыть их уникальные таланты и способности. Организаторы подчеркивают, что занятия творчеством – мощный импульс в реабилитационном процессе, а также самореализации. Работы выполнены в различных техниках декоративно-прикладного творчества: от живописи и ткачества до валяния из шерсти, алмазной мозаики, росписи по стеклу и вышивки лентами. Каждая работа – это неповторимое отражение эмоционального восприятия мира и неординарного взгляда юных художников.

Татьяна Игнатюк, директор Березовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Сегодня рады представить работы наших особенных ребят, ребят, которые уведут нас за собой в мир особенного детства. Наших ребят увлечь искусством очень легко, потому что кто-то из них не говорит, не пишет, не читает, но выражает свой внутренний мир именно посредством искусства. Кто-то рисует, кто-то лепит, кто-то вышивает, шьет, то есть творит этот мир и показывает открытость всему миру самого себя.

Выставка «Расширяя возможности» – это не только демонстрация талантов, но и важный шаг к формированию более инклюзивного и толерантного общества, где каждый ребенок имеет возможность раскрыть свой потенциал.