Денис Лазавик провёл сеанс одновременной игры в шахматы

Проверить свои силы в борьбе с титулованным оппонентом мог любой желающий, а регистрация на матч завершилась спустя 2 минуты после ее начала. Это, несомненно, говорит об интересе к виду спорта и желании учиться у лучших. Мероприятие прошло в Белорусском государственном университете физической культуры в рамках научно-практического форума «Время спортивных игр».

Сергей Сычук, председатель Белорусской федерации шахмат: Благодарим, конечно, университет за оказанную поддержку и помощь в развитии нашего вида спорта. Мы тоже подготовились, подготовили призы. И на таком уровне с таким международным мастером Денисом Лазавиком, чтобы проходил сеанс одновременной игры, это великолепно. Ажиотаж, видите, колоссальный.

Денис Лазавик, международный гроссмейстер:

Интересно еще что-то делать, кроме того, что просто самому играть как спортсмену. Я рад, что людям интересно играть в шахматы, это не самое плохое времяпрепровождение, особенно для детей. Всегда может быть какая-то интересная партия, которую можно будет потом посмотреть.

Денис Лазавик – самый молодой гроссмейстер и чемпион страны. Он громко заявил о себе на международной арене, становился многократным победителем турниров серии «Титульный вторник», а на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке записал в свой актив первую сенсационную викторию над одним из лучших шахматистов мира Магнусом Карлсеном.