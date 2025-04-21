Минская «Юность» стала обладателем Кубка Президента

Обладателем хоккейного Кубка Президента стала минская «Юность». В решающем седьмом поединке финальной серии команда Сергея Стася одержала победу над «Витебском». Этот трофей стал 11-м в истории клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде команды провели разведку боем, но счет открыть не смогли. На старте второго отрезка Станислав Кучкин дальним броском в девятку поразил ворота Романа Бабарико и вывел минчан вперед. Не прошло и минуты, как Владислав Демидович удвоил преимущество хозяев. А вскоре Дмитрий Колышкин довел счет до крупного. «Юность» на этом не сбавила атакующий темп, за 5 минут до перерыва Павел Воронов забросил четвертую шайбу.

Окончательный счет решающего поединка – 5:2 в пользу «Юности».

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Фантастический чемпионат. Наверное, вначале никто не предполагал, кто будет играть в финале. Это все способствует популяризации хоккея. Вы видите эти эмоции. Они приведут еще очень много мальчишек на ледовые коробки.