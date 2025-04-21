Прямой эфир

Минская «Юность» стала обладателем Кубка Президента

21 апреля 2025 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обладателем хоккейного Кубка Президента стала минская «Юность». В решающем седьмом поединке финальной серии команда Сергея Стася одержала победу над «Витебском». Этот трофей стал 11-м в истории клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде команды провели разведку боем, но счет открыть не смогли. На старте второго отрезка Станислав Кучкин дальним броском в девятку поразил ворота Романа Бабарико и вывел минчан вперед. Не прошло и минуты, как Владислав Демидович удвоил преимущество хозяев. А вскоре Дмитрий Колышкин довел счет до крупного. «Юность» на этом не сбавила атакующий темп, за 5 минут до перерыва Павел Воронов забросил четвертую шайбу.

Окончательный счет решающего поединка – 5:2 в пользу «Юности».

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Фантастический чемпионат. Наверное, вначале никто не предполагал, кто будет играть в финале. Это все способствует популяризации хоккея. Вы видите эти эмоции. Они приведут еще очень много мальчишек на ледовые коробки.

Минская «Юность» стала обладателем Кубка Президента-1

Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:
Мы видим, что «Юность» показала шикарный сезон. И Сергей Стась привел свою команду к чемпионству. И даже взять последнюю серию с «Витебском». Они вернули с 3:1 и победили сегодня на своей арене. Хороший результат. Это делает нашу экстралигу красивее и смотрибельнее для наших болельщиков.

# Хоккей # Александр Богданович # Владимир Караник

Другие новости рубрики

Все новости
Денис Лазавик провёл сеанс одновременной игры в шахматы
21 апреля 2025 20:20

Денис Лазавик провёл сеанс одновременной игры в шахматы

«Сморгонь» проиграла «МЛ Витебску» – ЧБ по футболу
21 апреля 2025 20:00

«Сморгонь» проиграла «МЛ Витебску» – ЧБ по футболу

Соболенко проиграла в финале турнира в Штутгарте
21 апреля 2025 18:15

Соболенко проиграла в финале турнира в Штутгарте