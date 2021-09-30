«Их пичкают наркотиками». Что ещё говорит Польша про обращение с беженцами на границе Беларуси

Новости Беларуси. Глава государства дал интервью американскому каналу CNN. Правда, задавали Александру Лукашенко уже традиционные для западной прессы вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеканал CNN неплохо знаком белорусскому зрителю. Его корреспонденты то и дело «удивляют» нас громкими сенсациями. То поведают миру, кто слил нашим спецслужбам вагнеровцев, то отыщут секретный лагерь для политзаключенных прямо под Минском. Вот и на эту встречу к Александру Лукашенко Мэтью Чанс приехал практически с тем же списком вопросов.