«Их пичкают наркотиками». Что ещё говорит Польша про обращение с беженцами на границе Беларуси

Новости Беларуси. Глава государства дал интервью американскому каналу CNN. Правда, задавали Александру Лукашенко уже традиционные для западной прессы вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Глава государства дал интервью американскому каналу CNN. Правда, задавали Александру Лукашенко уже традиционные для западной прессы вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телеканал CNN неплохо знаком белорусскому зрителю. Его корреспонденты то и дело «удивляют» нас громкими сенсациями. То поведают миру, кто слил нашим спецслужбам вагнеровцев, то отыщут секретный лагерь для политзаключенных прямо под Минском.
Вот и на эту встречу к Александру Лукашенко Мэтью Чанс приехал практически с тем же списком вопросов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У вас есть факты, что я толкаю этих людей [беженцев – прим. ред.] на границу с Польшей? Нет и быть не может.
Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:
Польское правительство утверждает, что людей туда доставляют насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, чтобы они не спали и им легче было переносить холодную погоду. Вы станете это отрицать?
Что ответил Александр Лукашенко американскому журналисту? Читайте здесь.
В этом интервью британцу Мэтью явно не хватало пресловутой английской сдержанности и местами даже хороших манер. Диалог по накалу вышел действительно острый. Президента пытались в чем-то обвинять, но вышло все наоборот.
Читайте также:
Александр Лукашенко: мы с Путиным достаточно умны, чтобы создать союз, который будет сильнее унитарного образования
Журналист CNN об условиях интервью с Лукашенко: не принимаем никаких ограничений
«Возможно, мы какие-то вопросы упустили». Интервью Александра Лукашенко CNN длилось больше запланированного