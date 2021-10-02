Карпенков: почему «срочники» идут служить по контракту и как будут воспитывать детей в военно-патриотическом клубе «Рысь»?

Новости Беларуси. Тему военно патриотического воспитания молодежи продолжит Григорий Азаренок в эксклюзивном интервью с командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Николаевич, в последнее время на базе 3214 очень много детишек. Расскажите, что это и как. Чему будут учить детей в военно-патриотическом клубе «Рысь»?

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Самая героическая, самая прославленная бригада во внутренних войсках – это, конечно же, бригада специального назначения. Третья отдельная Краснознаменная бригада специального назначения, войсковая часть 3214 – легендарная часть. Кузница кадров специального назначения. Здесь особый дух в этой части. Любой мальчишка, который приходит в эту часть, по прошествии полутора лет становится настоящим спецназовцем – и физически, и морально, и нравственно. Именно в этой части мы открываем военно-патриотический клуб «Рысь». Много было проведено лагерей за это лето, во внутренних войсках их было около 146. Несколько тысяч мальчишек и девчонок были охвачены нашим военно-патриотическим воспитанием. Были и военная подготовка, и огневая, и тактическая, и медицинская, морально-психологическая. Мы дали детям абсолютно все, что им в жизни пригодится, и, возможно, в последующем в службе в армии. Клуб – группа офицеров, руководителей от Минобразования, внутренних войск. Формируют взводы, в которые будут входить наши детишки. И здесь, на территории бригады спецназа, они будут заниматься идеологической подготовкой, посещать наши героические места, знать наших героев, чтить историю. Будут заниматься огневой подготовкой. Вот, сегодня занятие по огневой подготовке – три учебных места. Медицинская подготовка – как оказать помощь себе, товарищу. Все в жизни пригодится. Их научат там бинтовать, занятию по рукопашному бою, морально-психологической подготовке, что мальчик должен делать, если вдруг появилась какая-то злая собака, как обезопасить себя и всех остальных. Мы всему этому будем учить. Мы хотим создать такую сильную, мощную, комфортную, защищенную среду. Конечно, прежде всего для своих детей. Для наших друзей, с кем мы работаем, взаимодействуем. И мы хотим как можно шире охватить и школы, которые находятся рядом, и тех сложных подростков, чтобы, находясь в этой среде, они вместе с нами занимались моментами, которые связаны с защитой родины, боевой подготовкой, чтобы росли настоящими патриотами. В 2021 году 45 % личного состава пошли служить по контракту Николай Карпенков:

Вся эта военно-патриотическая подготовка в школах должна быть прежде всего нацелена на то, чтобы готовить молодых людей в сложных условиях давления на Республику Беларусь. Именно готовность к служению Родине в Вооруженных Силах. Чтобы готовы были защищать нашу Родину не только физически, но и морально и пропагандировали это. В Беларуси никогда не было дефицита настоящих мужиков, желающих послужить Родине и ее защищать. Поэтому мы хотим с раннего возраста готовить, чтобы сюда они приходили уже подготовленными, служили и оставались служить по контракту. В этом году у нас 45 % личного состава, который отслужил и выпускался, пошли служить по контракту. Это очень хороший результат. Глава государства очень высоко оценил боевую деятельность непосредственно нашей бригады специального назначения. Сказал, что каждого парня, кто прошел и выстоял с нами, надо «взять на карандаш». Надо, чтобы он стоял в военкомате на особом учете. Предложите им служить здесь, а если что-то не получилось в гражданской жизни, потому что и гражданские специалисты-патриоты тоже нужны в коллективах, им помочь трудоустроиться, решить все социальные вопросы. И не только им, но даже их родственникам. Настолько высоко глава государства оценивает патриотов внутренних войск, патриотов данной бригады. Это всегда защищенность, куда не будет этого гибридного проникновения в умы и сердца наших молодых людей. И мы, конечно, составим грамотную программу работы и с той частью молодежи, которую змагары в силу своей подлости водили на митинги, чтобы где-то ими прикрыться, чтобы рядом были дети. А еще каждый из них мечтал: а если что-то произойдет, то тут дети, и мы потом будем использовать эти моменты, что, видите, какие силовики, даже детей не жалеют. Не хотят предвидеть той ситуации, что в толпе может произойти все что угодно. Мы будем работать и на эту часть молодежи, чтобы они выросли значительно лучше своих родителей и потом сказали им, что вы не правы. Все у нас в стране делается правильно, хорошо, для народа и для детей. И о всех глава государства заботится. Григорий Азаренок:

Были опубликованы фотографии первого собрания вашего клуба, и нашлись […], которые оскорбляли детей, причем грязно. Как вы на это отреагировали? Об оскорблениях военных и детей: «Начинается опять это вытье: бес попутал, не то имел в виду»

Николай Карпенков:

Это яркий пример электората Латушки, Тихановской, Тихановского. Они сами […]. Такие же […] их поддерживают. Это надо представить, чтобы детей, тех, которые пришли сюда, которые занимаются, хотят защищать родину, называть их шакалятами, называть их [...], даунами, «посмотрите, что у них на лицах, это же дауны». Это абсолютно омерзительные создания, которые себе позволяют такое. Чтобы когда-то милиционер или правоохранитель по отношению к детям какого-то змагара посмел такое сказать… А если по отношению к вам там поступить? Вы же будете верещать. Но мы никогда не сделаем, потому что мы выше, мы люди, мы белорусы, у нас в сердце бог. И мы никогда этого не позволим. И мы всегда будем любить и уважать ваших детей, и защищать будем детей ваших. А вы себе такое позволяете. Это низкие люди. Простейшие. Они известны все. Работа уже на данный момент идет, возбуждено уголовное дело, 369 статья, 90 комментариев. Больше половины из них уже установлены, работа идет, отдельных задержали. Начинается опять это вытье: бес попутал, не то имел в виду, пьяный был и так далее. Но с ними поступят точно так же, как с теми негодяями, которые глумились над светлой памятью тех героев-летчиков. И мы не дадим ни троллить, ни оскорблять наших детей. За детей вы даже не знаете, что мы можем с вами сделать. Одна такая пара выйдет и вас отработает. И мало в такой ситуации вам не покажется. Детей своих мы защитим. Мы создаем такие военно-патриотические лагеря, которые где-то отдаленно напоминают Спарту Григорий Азаренок:

Я вижу, у детей этих даже глаза горят. И форма для них, и чтобы они в строю постояли, и перекусили, и даже девочки у вас есть. Это же целый пласт философский, новый. Мы возрождаем самые лучшие традиции, можно говорить о Спарте, о казачестве. Николай Карпенков:

Я скажу, что всегда очень большое внимание уделялось во внутренних войсках и органах внутренних дел военно-патриотическому воспитанию. Но сейчас особое время, когда мы окружены всеми этими фашистскими недогосударствами, которые по отношению к нам проявляет такую агрессию, глумление по отношению к нашей святой памяти. И, конечно, на базе воинских частей, подразделений специального назначения мы создаем такие военно-патриотические лагеря, которые где-то отдаленно напоминают Спарту либо казачьи станицы, казачьи заставы. А это наши части внутренних войск, мы живем в таком пограничном состоянии, когда тут их философия агрессивная и оскорбительная, подлая, низкая, способная дойти даже до террористических актов. И мы, сильные, благородные, воспитывающие и своих детей, и трудных подростков, и их, и дающие форму, знание, свой опыт. Основная нацеленность – на военную службу, служение Родине, на умение обращаться с оружием. На памяти героев, на уважение командиров, на выполнение команд. Я скажу, родителям это дело очень нравится. И буквально с первых шагов, «первый взвод, встать», звучит команда, и мальчишки эти, девчонки, которые только узнали, что они в этом взводе, встают, уже пытаются идти в ногу. То есть в Беларуси у нас заложена в душе способность защитить свою родину и любить ее свято. Григорий Азаренок:

Между прочим, для нашей культуры это и нормально, и правильно. Можно вспомнить Петю Ростова, который так ждал мужчин с войны, восхищался ими, сам пошел в партизанский отряд. К сожалению, наши змагары не читали ни Толстого, ничего.