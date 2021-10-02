«Нельзя экономить на тональном средстве». Визажист назвала возможные тренды в макияже и рассказала о профессиональной болезни

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к визажисту.

Анна Стома – визажист международного уровня с опытом работы более 10 лет. Влада Родовская:

Как вы стали визажистом?

Анна Стома, визажист:

Я была девушкой из деревни с очень большими комплексами, которая не любила себя, не нравилась себе. И однажды просто я воспользовалась услугами визажиста и обалдела, насколько я могу быть красивой. В тот момент это была не очень востребованная профессия, она была крайне редкая, найти хорошего визажиста было сложно. Один раз я сделала макияж. После собирала деньги, копила, потому что я училась в платном вузе и не могла себе позволить лишние деньги отдать на макияж. Второй раз делала макияж и, опять-таки, я просто любовалась собой целый день, поняла, что начинаю влюбляться в себя и хочу делать точно так же.

Влада Родовская:

Насколько затратно влиться в эту сферу деятельности? Анна Стома:

На данный момент не затратно совершенно, все очень доступно, спасибо всем нашим производителям за то, что они сделали профессиональную косметику очень доступной. Не только профессиональную, но и масс-маркет сейчас можно использовать легко в профессиональном макияже, поэтому любая девушка может позволить себе стать визажистом. Влада Родовская:

Часто ли клиент знает, какой макияж ему необходим? Анна Стома:

Чаще всего, да. Чаще всего клиент приходит, показывает картинку и говорит: я хочу вот так. Либо объясняет на словах, что он хочет.

Влада Родовская:

На чем нельзя экономить, когда дело касается средств макияжа? Анна Стома:

Точно нельзя экономить на тональном средстве – это то, что задает весь макияж, хорошее тональное средство, хороший тон. И, наверное, тени для глаз – на них экономить нельзя. На всем остальном можно сэкономить, можно найти более дешевые продукты, которые будут очень хорошо лежать на лице. Влада Родовская:

Сколько стоит кейс визажиста? Анна Стома:

Мы делали два кейса. Один – это косметика из масс-маркет, более дешевая. И другой полностью чемодан визажиста на люкс-косметике. Цифры были такие (я назову в долларовом эквиваленте): 476 долларов вышел чемодан визажиста на более бюджетной косметике и 2 000 долларов чемодан визажиста на люксовой косметике.

Влада Родовская:

Есть ли профессиональные болезни у визажиста? Анна Стома:

Болезнь спины, потому что приходится постоянно наклоняться, изгибаться. У нас необычная поза, когда рука с кисточкой находится в статике, и очень часто «клинит» шею. Остеохондроз – это, наверное, проблема у большинства визажистов. Влада Родовская:

Что вдохновляет вас на новые идеи в создании макияжа? Анна Стома:

Наверное, больше погода и мое настроение. Когда я просыпаюсь в хорошем настроении, я понимаю, что хочу сегодня просто творить для себя. Я могу написать модели, могу придумать какой-то образ и просто красить, рисовать, создавать какие-то новые идеи, новые образы.