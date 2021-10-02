«Нельзя экономить на тональном средстве». Визажист назвала возможные тренды в макияже и рассказала о профессиональной болезни

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к визажисту.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к визажисту.
Анна Стома – визажист международного уровня с опытом работы более 10 лет.
Влада Родовская:
Как вы стали визажистом?
Анна Стома, визажист:
Я была девушкой из деревни с очень большими комплексами, которая не любила себя, не нравилась себе. И однажды просто я воспользовалась услугами визажиста и обалдела, насколько я могу быть красивой. В тот момент это была не очень востребованная профессия, она была крайне редкая, найти хорошего визажиста было сложно. Один раз я сделала макияж. После собирала деньги, копила, потому что я училась в платном вузе и не могла себе позволить лишние деньги отдать на макияж. Второй раз делала макияж и, опять-таки, я просто любовалась собой целый день, поняла, что начинаю влюбляться в себя и хочу делать точно так же.
Влада Родовская:
Насколько затратно влиться в эту сферу деятельности?
Анна Стома:
На данный момент не затратно совершенно, все очень доступно, спасибо всем нашим производителям за то, что они сделали профессиональную косметику очень доступной. Не только профессиональную, но и масс-маркет сейчас можно использовать легко в профессиональном макияже, поэтому любая девушка может позволить себе стать визажистом.
Влада Родовская:
Часто ли клиент знает, какой макияж ему необходим?
Анна Стома:
Чаще всего, да. Чаще всего клиент приходит, показывает картинку и говорит: я хочу вот так. Либо объясняет на словах, что он хочет.
Влада Родовская:
На чем нельзя экономить, когда дело касается средств макияжа?
Анна Стома:
Точно нельзя экономить на тональном средстве – это то, что задает весь макияж, хорошее тональное средство, хороший тон. И, наверное, тени для глаз – на них экономить нельзя. На всем остальном можно сэкономить, можно найти более дешевые продукты, которые будут очень хорошо лежать на лице.
Влада Родовская:
Сколько стоит кейс визажиста?
Анна Стома:
Мы делали два кейса. Один – это косметика из масс-маркет, более дешевая. И другой полностью чемодан визажиста на люкс-косметике. Цифры были такие (я назову в долларовом эквиваленте): 476 долларов вышел чемодан визажиста на более бюджетной косметике и 2 000 долларов чемодан визажиста на люксовой косметике.
Влада Родовская:
Есть ли профессиональные болезни у визажиста?
Анна Стома:
Болезнь спины, потому что приходится постоянно наклоняться, изгибаться. У нас необычная поза, когда рука с кисточкой находится в статике, и очень часто «клинит» шею. Остеохондроз – это, наверное, проблема у большинства визажистов.
Влада Родовская:
Что вдохновляет вас на новые идеи в создании макияжа?
Анна Стома:
Наверное, больше погода и мое настроение. Когда я просыпаюсь в хорошем настроении, я понимаю, что хочу сегодня просто творить для себя. Я могу написать модели, могу придумать какой-то образ и просто красить, рисовать, создавать какие-то новые идеи, новые образы.
Влада Родовская:
Какие тренды в макияже нас ждут?
Анна Стома:
После последнего выхода Ким Кардашьян на Met Gala очень сложно судить об этом, потому что мы были все в шоке, даже все визажисты обсуждают ее образ. Лично мне он очень понравился, здесь все очень расплывчатое, мы не знаем, чего ожидать. В принципе, если судить по последним показам мод очень известных дизайнеров и в принципе по тенденциям, то в моде неоновый макияж, яркие неоновые тени; ягодные губы, яркие, сочные, потому что осень впереди; яркие черные стрелки и мономакияж – это когда используется что-то одно из средств и один или максимум два цвета.
Влада Родовская:
Дайте совет начинающим визажистам.