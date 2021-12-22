Лукашенко: если мы из районных центров уберём производства, люди начнут уезжать, все будут стягиваться в Минск

Новости Беларуси. Гомельщина – особенный край Беларуси, и его обязательно надо сохранить. Это, пожалуй, один из важнейших тезисов, который прозвучал сегодня, 22 декабря, на встрече Александра Лукашенко с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы забыли, что главное ведь для человека – работа, производство должно быть какое-то. Есть такие городки, где надо 100-120 рабочих мест, чтобы они были привязаны к этому районному центру. Если мы из районных центров уберем вот эти фундаментальные производства, людям работы не будет, люди начнут уезжать, все будут стягиваться в Минск. В каждой области 4-5 районных центров найдется, где людям негде приткнуться, негде работать. Поэтому это надо нам иметь в виду. Сельхозтехника, без них нельзя, они должны быть в каждом районе восстановлены. Дальше – ПМК строительное. Что за председатель райисполкома, если у него нет строительной организации, мелиорации ПМК?