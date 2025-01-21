Лукашенко рассказал, кто ему импонирует из альтернативных кандидатов

Общаясь с сотрудниками с Минского автозавода, глава государства ответил на ряд вопросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время общения речь шла также о ходе электоральной кампании, в частности предвыборной агитации. Президент рассказал, кто ему понравился из альтернативных кандидатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предвыборная кампания, я о ней вообще не говорю, стараюсь как-то уравновесить ситуацию. Нас пятеро. Я вижу, что никто там не шумит, не кричит. Прошлый раз у меня спросили в технопарке о предвыборной кампании. А вы как тут? И мне стыдно стало как-то…

Домой приехал. Думаю, я ж действительно за ней не слежу. Ну нет времени за этим всем наблюдать. Обеспечить спокойствие – сейчас моя главная задача. Думаю, нет. Надо все-таки послушать альтернативных кандидатов. И как-то случайно, по-моему, в 7 часов я включаю телевизор, или в 6, кандидаты. Я выдержал полтора человека, честно скажу.

Мне понравился Сережа Сыранков. Ну, нормально он говорит: мы не против, мы за, мы вместе. И мы будем желать победы действующему Президенту, потому что то, что он делает, это не расходится с нашей программой. Честно и откровенно человек от коммунистов это сказал. Ну сказал искренне, потому что я послушал, когда он изложил свою программу. Ничего нового.

Мы сохранили свои предприятия-гиганты. Мы стараемся поделиться с людьми, копейка лишняя есть, там еще чего-то. И так далее. Ну все, что он говорит. Некоторые, половину которую послушал, тот говорит: народ мне задает. С каким народом он встречался, а он ни с кем не встречался. Но он нашел такой метод: вот народ спрашивает, почему учителю не платят за проверку тетради, допустим.