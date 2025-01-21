Лукашенко рассказал, кто ему импонирует из альтернативных кандидатов

Общаясь с сотрудниками с Минского автозавода, глава государства ответил на ряд вопросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время общения речь шла также о ходе электоральной кампании, в частности предвыборной агитации. Президент рассказал, кто ему понравился из альтернативных кандидатов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предвыборная кампания, я о ней вообще не говорю, стараюсь как-то уравновесить ситуацию. Нас пятеро. Я вижу, что никто там не шумит, не кричит. Прошлый раз у меня спросили в технопарке о предвыборной кампании. А вы как тут? И мне стыдно стало как-то…
Домой приехал. Думаю, я ж действительно за ней не слежу. Ну нет времени за этим всем наблюдать. Обеспечить спокойствие – сейчас моя главная задача. Думаю, нет. Надо все-таки послушать альтернативных кандидатов. И как-то случайно, по-моему, в 7 часов я включаю телевизор, или в 6, кандидаты. Я выдержал полтора человека, честно скажу.
Мне понравился Сережа Сыранков. Ну, нормально он говорит: мы не против, мы за, мы вместе. И мы будем желать победы действующему Президенту, потому что то, что он делает, это не расходится с нашей программой. Честно и откровенно человек от коммунистов это сказал. Ну сказал искренне, потому что я послушал, когда он изложил свою программу. Ничего нового.
Мы сохранили свои предприятия-гиганты. Мы стараемся поделиться с людьми, копейка лишняя есть, там еще чего-то. И так далее. Ну все, что он говорит. Некоторые, половину которую послушал, тот говорит: народ мне задает. С каким народом он встречался, а он ни с кем не встречался. Но он нашел такой метод: вот народ спрашивает, почему учителю не платят за проверку тетради, допустим.
Ну слушайте, кому-кому, но не мне это рассказывать. Тетрадка, мы же все учились, это обратная связь учителя с учеником или ученика с учителем. Ты дал ему знания, прочитал домашнее задание, задал, он делает домашнее задание. Ты должен проверить, как ты ему дал это знание, смог ли он. Или диктант, или сочинение написал. Что это за человек? Он усвоил твои знания или нет? То есть он проверяет, как он сам работает.
И вот это для кандидата в Президенты, как будто это самое главное. Всегда надо быть искренним с людьми, правду говорить. Есть ли это правда в жизни, кто его знает, но искренне надо говорить. Как ты думаешь, и не врать. Ну а сегодня, как я уже говорил, не говорить надо. Сегодня надо делать. Сегодня нам надо строить предприятия и обеспечивать людей не просто работой – хорошей работой. Чтобы они меньше обижались, что у них слабая заработная оплата. У тех, кто работает и кто достоин больше.