Лукашенко ответил, сможет ли подписать 100 указов за день

Общаясь с сотрудниками с Минского автозавода, глава государства ответил на ряд вопросов. Заводчане поинтересовались также мнением главы государства о вчерашней инаугурации президента США и, в частности, о той новости, которая была озвучена еще накануне: Трамп после вступления в должность планирует подписать сотни указов.

Сергей Дедовец, заместитель председателя первичной организации ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» профсоюза «Белпрофмаш»: Александр Григорьевич, а готовы ли вы после проведения выборов подписать сотню указов за один день? Спасибо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но я не так уверен, что меня изберут, как Трамп, но я уже начал подписывать указы. Я не жду – изберут, не изберут. Жизнь идет, ее останавливать нельзя. И даже если будет другой Президент, он не должен в меня камни бросать. Поэтому первый указ – благоустройство, назначение произведены кадровые и прочее. Все от жизни.

Ну он говорит, я слышал это, 100 указов подпишу, потом кто-то – 200. Но из 100 указов, чтобы вы знали, то ли 78, то ли 87 указов – это которые отменят указы Джо Байдена. Мне не приходилось отменять свои указы, другого Президента не было. Но если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это что, нормально? Это характеризует страну. Не только его самого, но страну.

Значит, у вас серьезная нестабильность, у вас нет главного – преемственности. Вот когда вы будете избирать нового Президента, запомните: вы в мире живете. И на вас будут смотреть прежде всего те, кто с вами сотрудничал, с точки зрения преемственности.

Более часа длилось общение белорусского лидера с трудовым коллективом МАЗа. Александр Лукашенко дал ответы на все вопросы открыто. Один из центральных посылов: качественно делать работу на своем месте и беречь свою страну.