Стаc Пьеха выступит на «Дожинках» в Столбцах

Новости Беларуси. Столбцы 24 сентября принимают гостей фестиваля-ярмарки тружеников села Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Минская область отмечает главный сельскохозяйственный праздник страны – «Дожинки-2022». Для центрального региона это действительно рекордный год. Наша область намолотила более 2 миллионов тонн зерна. Это без учета кукурузы. Этот праздник принимают Столбцы и принимают, как и принято, очень масштабно. В районе 12:00 мы были очень удивлены: весь город на улицах. Работают более 150 торговых объектов, полсотни творческих коллективов. Музыка играет отовсюду. Запах еды, и белорусской, и кавказской, и европейской, со всех уголков. Люди танцуют, и напитки льются рекой.

Андрей Дорожко:

Красивый город, хороший праздник – решили выйти с самого утра, посмотреть. Все очень нравится, детям нравится.

Наталья Хобец:

После такого напряженного лета, когда все были в огородах и урожаях, когда сейчас все собрали, – почему не праздновать.

Ирина Лебедева, солистка ансамбля «Чарніцы»:

Вельмі прыемна, мы ўпершыню тут з канцэртамі. Вельмі прыемна, гледачы вельмі зычлівыя, радасныя, добрыя. Нам вельмі ўсе падабаецца, паспелі пабываць ужо на выстаўках, паглядзець, пафатаграфіравацца і падняць настрой сабе і людзям. Константин Герцев:

Мы сейчас находимся возле кинотеатра «Беларусь». В 2016 году он был закрыт, и в апреле этого года было принято решение, что перед праздником все-таки стоит вернуть его в строй. Кинотеатр выполнен в скандинавском стиле, и установлено последнее аудиовизуальное оборудование.